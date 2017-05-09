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За удар арбитра – 25 матчей дисквалификации

Вопиющий эпизод произошел в матче третьего испанского футзального дивизиона

  • 09.05.2017 17:31
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За удар арбитра – 25 матчей дисквалификации

Руководство испанского футзала приняло решение дисквалифицировать игрока команды «Барселонета» Кристиана Диаса Паза на 25 матчей.

Такой вердикт был вынесена после разбора вопиющего эпизода, который произошел в матче 28-го тура Сегунды В (третий футзальный дивизион Испании) «Барселонета» – «Олимпик Флореста». Свое несогласие с решением арбитра Паз выразил тем, что ударом в голову отправил арбитра в нокдаун.

Источник — Sport.ua

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