Руководство испанского футзала приняло решение дисквалифицировать игрока команды «Барселонета» Кристиана Диаса Паза на 25 матчей.
Такой вердикт был вынесена после разбора вопиющего эпизода, который произошел в матче 28-го тура Сегунды В (третий футзальный дивизион Испании) «Барселонета» – «Олимпик Флореста». Свое несогласие с решением арбитра Паз выразил тем, что ударом в голову отправил арбитра в нокдаун.
Источник — Sport.ua
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