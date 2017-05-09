



После нескольких лет гегемонии команды «Гамбург Пантерс» в сезоне 16/17 в немецком футзале произошла смена чемпиона Германии. Новым сильнейшим футзальным клубом Германии стала команда «Ян 1889 Регенсбург», которая в финальном матче, проходившем в Цвиккау, со счетом 7:4 переиграла «VfL 05 Хоэнштайн-Эрнстталь». Чемпионский трофей «Ян 1889 Регенсбург» получил из рук игрока «Баварии» Дугласа Косты, являющегося большим поклонником футзала.

Футзальная команда «Ян 1889 Регенсбург» входит в структуру одноименного футбольного клуба из Регенсбурга (Бавария), выступающего в Третьей Бундеслиге. Футзальная секция в клубе была создана 22 месяца назад, а главным тренером нового чемпиона Германии является 26-тилетний Лукас Сильвера Круэль, который и сам выходит на площадку.

«Ян 1889 Регенсбург» получил право представлять Германию в футзальной Лиге чемпионов, в которую будет преобразован ранее разыгрываемый Кубок УЕФА по футзалу.

Добавим, что один из мячей в финальном матче забил украинец Евгений Смоловик, играющий за команду из Хоэнштайн-Эрнстталя.

Финал

«VfL 05 Хоэнштайн-Эрнстталь» – «Ян 1889 Регенсбург» – 4:7 (1:3)







Анатолий ПОДВОЙСКИЙ