Набирает обороты стадия плей-офф чемпионата Италии по футзалу, где накануне состоялись четыре ответных матча стадии 1/4 финала. По их итогу определилась всего лишь одна команда, которая пробилась в полуфинал.

Пожалуй, самый неожиданный результат был зафиксирован в Пескаре. Всего несколько дней назад подопечные Фульвио Колини в гостях очень уверенно разобрались с «Аксед Груп Латиной», восьмой командой регулярного чемпионата. Победа «дельфинов» ожидалась еще и по той причине, что в нынешнем сезоне «Пескара» всего раз сыграла вничью на своем паркете, а все остальные матчи выиграла. Но, как известно, у матчей плей-офф свои законы.

В первые 20 минут гости смогли нейтрализовать грозную атаку хозяев, а после перерыва реализовали свой шанс, чтобы открыть счет – на 26-й минуте Даниэль Баттистони пробил вратаря «Пескары» Антонио Капуоццо. Правда, чтобы уравнять цифры на табло, команде Колини много времени не понадобилось – через 46 секунд ветеран итальянского футзала Дуду Моргадо таки распечатал удачно игравшего «рамочника» «Латины» Симоне Чинчио. Хороший шанс, чтобы вновь выйти вперед, представился гостям на 36-й минуте, когда Моргадо был удален с площадки. «Пескара» в меньшинстве отбилась, но вскоре после того, как составы стали равными, все-таки пропустила – парагваец Хавьер Салас срезал мяч в свои ворота. Операция по спасения матча, а «Пескару» в этой игре устраивала и ничья, в виде игры с пятым полевым ребятам Колини не удалась.

В предыдущем нашем обзоре отмечалось, что в плей-офф Серии А допускается, что игра может завершиться вничью. И в паре «Лолло Каффе Наполи С5» и «Ма Груп Имолы» сложилась довольно-таки редкая ситуация, когда и первый, и второй матчи не выявили победителя. В матче, который в четверг игрался в Неаполе, соперники забили друг другу по 5 мячей. Последний обмен ударами произошел на 39-й минуте, когда на гол Мауро Кастаны через 25 секунд ответил неаполитанец Маноэль Крема – ничья 5:5.

В первых матчах 1/4 финала лишь в одной паре команде, занявшей более низкое место в регулярном чемпионате, удалось добиться победы. «Киоли Коджианко Футзал» достаточно сенсационно взял верх над «Аква&Сапоне», и здесь, как говорится, запахло сенсацией. Однако Маммарелле и компании удалось выбраться из сложной ситуации. По крайне мере, пока. В самом начале матча хозяева удачно разыграли угловой – Габриэль Лима с угла площадки забросил мяч на Джонаса, и сам же успел закрыть штангу после удара бразильца влет. А в середине тайма уже сам Джонас реализовал пенальти, назначенный за снос Лимы. Понятно, что возможностей изменить счет у обеих команд было предостаточно, но голкипер «Киоли Коджианко Футзал» Франческо Молитьерно ошибок не допускал, а Стефано Маммарелла и вовсе остался «сухим». В конце матча гости много играли с пятым полевым, но счет 2:0 остался неизменным.

Итак, можно сделать резюме по этим трем парам. В них четвертьфиналистам 13 мая предстоит провести третьи матчи, пройдут они на площадках команд, которые были хозяевами в матчах четверга. И обязательно стоит добавить, что «Пескару», «Лолло Каффе Наполи С5» и «Аква&Сапоне» устроит ничейный исход. Есть лишь одна деталь – если основное время завершится вничью, то будут играться 2 тайма по 5 минут, и если в них гости не смогут вырвать победу, то названные команды выйдут в полуфинал, поскольку в регулярном чемпионате они были выше своих оппонентов.



И только в одной паре все разрешилось в минимально возможное количество матчей. «Лупаренсе» и «Каос Футзал» вновь выдали боевой, но в этот раз результативный поединок. «Волки», как называют в Серии А команду из Сан-Мартино-ди-Лупари, по ходу всей игры были впереди в счете, гости догоняли – интрига сохранялась практически до финальной сирены, и только третий мяч Диего Манкусо, забитый за 9 секунд до финальной сирены, снял вопрос о победителе. «Лупаренсе» уже в полуфинале, а его соперник определится в паре «Аква&Сапоне» – «Киоли Коджианко Футзал».

11 мая. 1/4 финала плей-офф. Вторые матчи