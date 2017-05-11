Ничья в Бельско-Бялой между Рекордом и Торунью в пользу Гатты Актив

Ударной получается текущая неделя для команд футзальной Экстракласы – если прихватить еще и следующий понедельник, то по календарю предстояло провести два полных тура. И шесть поединков в рамках первого из них состоялись в среду, 10 мая.

Безусловно, центральный матч игрался в Бельско-Бялой, где лидер чемпионата «Рекорд» принимал третью команду турнирной таблицы «Торунь». Надо сказать, что хозяева подошли к этой важной игре с кадровыми проблемами. Во-первых, Александру Бондарю был прооперирован мениск, и, скорее всего, наш соотечественник выбыл до конца сезона. Во-вторых, хотя и попал в заявку на игру чех Ян Яновский, но из-за травмы шансов выйти на площадку у него практически не было. Что до гостей, то у них не было в заявке украинца Николая Морозова, но он не является ключевым игроком «Торуни».

Начало матча осталось за «Рекордом». Подопечные Анджея Шлапы много атаковали, били по воротам, и на 2-й минуте открыли счет, удачно разыграв аут, а результативный удар нанес Артур Поплавски. Чтобы выровнять игру, торунянам много времени не понадобилось. Особенно досажал обороне хозяев лучший снайпер лиги Марцин Миколаевич, но счет сравнял не он, а Михал Войцеховски, оказавшись первым на добивании после дальнего удара Клеверсона. Вторая половина первого тайма прошла в равной игре, и при счете 1:1 команды ушли в раздевалки.

А вот с началом второй 20-тиминутки главный тренер «Торуни» Клаудиуш Хирш удивил, выпустив Сухоцкого пятым полевым игроком. Правда, при розыгрыше пятого гости действовали пассивно, и игра смахивала на то, что они просто убивают время. Лишь через пару минут ситуация вынудила голкипера Николая Нягу вернуться на поле, и вскоре ему пришлось вынимать мяч из ворот – на 25-й минуте после передачи Будняка с углового Лукаш Бель вколотил мяч под перекладину. Более того, на экваторе тайма после удара Рафала Франца с дуги «рекордисты» увеличили свое преимущество до двух мячей. Наставник «Торуни» взял тайм-аут, и гости снова перешли «на пятого». На 34-й минуте это принесло успех – игравший пятым Сухоцки не упустил свой шанс поразить ворота из пределов штрафной. И в дальнейшем на своем мячей «Торунь» постоянно играла «5 на 4», и за 26 секунд до финальной сирены Миколаевич сравнят счет – для него это был уже 30-й мяч в нынешнем сезоне.

3:3 – хороший матч, боевая ничья, которая принесла массу положительных эмоций «Торуни», и огромное разочарование «Рекорду». Ведь по ходу матча хозяева уже наверняка знали, что их ближайший преследователь «Гатта Актив» добилась победы, всухую обыграв «Пяст». А это означало, что дистанция между «Рекордом» и чемпионом Польши сократилась до одного очка!

Из других событий тура, отметим домашнее поражение «Ред Девилс» от Молодежного клуба футзала из Велички, которое стало для хозяев приговором – команда из Хойниц следующий сезон проведет в Первой лиге. Ну, и в нижней шестерке продолжает удивлять «Евромастер». Казалось бы, совсем недавно команда из Глогува рассматривалась, как кандидат на вылет, но, одержав пять (!) побед подряд, поднялась уже на восьмое место. Правда, расслабляться «евромастерам» не резон – плотность, с какой команды идут в группе борющихся за выживание, очень высокая, а впереди еще по три матча.

Ближайший тур уже совсем скоро – 13-15 мая. Откроется он матчем в Щецине, где «Погонь 04» сыграет с «Рекордом», и, учитывая дальний переезд, лидер Экстракласы на игру выезжает за день до матча. Это будет один из двух центральных матчей тура, а второй будет сыгран в воскресенье в Торуни, где хозяева будут принимать «Гатту Актив».

10 мая. 24 тур