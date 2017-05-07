Игорь МОСКВИЧЕВ: «Я обещал, что мы дадим бой – мы его дали»

Главный тренер «Продэксима» Игорь Москвичев:

- Игра чем-то была похожа на вчерашнюю – закрытая. Но, как я вчера и говорил, нужен был результат. Я обещал, что мы дадим бой – мы его дали. Да, откровенно скажу и честно – по игре «Локомотив» превосходил нас, по игровым качествам, по моментам. Мы как бы использовали зеркальное отображение игры «Локомотива». То есть, проводили очень короткие атаки с ударами по воротам. Где-то сегодня нам повезло, что с пятым забили, второй гол с рикошетом. Еще раз скажу – эту тактику мы взяли у «Локомотива». Так что, спасибо Евгению Семеновичу, он нам помог. Мы тоже учимся.

По игре еще могу сказать – очень тяжелая была игра. По формату могу сказать – все играют на результат, закрываются, зрелищность все-таки от этого страдает. Во всем мире играют так, но во всем мире получается показывать шоу, нам шоу не удается. Сказывается то, что результат главнее, чем игра, и это минус для популяризации футзала. Люди должны приходить на зрелище, а не на то, чтобы посмотреть, как играли две команды. Но если эти две команды вышли в полуфинал, значит, они на данный момент лучше, значит, такая тактика имеет право на жизнь.

Поэтому, хочу поздравить нашу команду с победой, очень тяжело было, как могли ребята настраивались, показывали своё мастерство. Понравилось отношение некоторых футболистов. Я не люблю хвалить, но понравилось отношение, что вытерпели и принесли победу команде «Продэксим» в этой игре.