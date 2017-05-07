Евгений РЫВКИН: «Пятый матч все решит»

Главный тренер «Локомотива» Евгений Рывкин:

- Матч был достаточно интересен, я думаю, команды играли тактически достаточно грамотно. В силу определенных причин мы не смогли применить те вещи, которые мы планировали. Но местами показывали достаточно содержательную игру. Но это был тот матч, я всегда пытаюсь от этого определения уйти, когда значительную роль сыграла удача, фарт в пользу команды соперника. Почему – могу объяснить. Команда «Локомотив» пока еще не тот устойчивый коллектив, который может играть без удачи и надеяться на своё высокое мастерство. Многие футболисты на таком уровне только делают первые шаги, а те ребята, которые опытные, не совсем еще готовы. Это было заметно – и Бондарь, и Сорокин Дима пока готовы даже не на 50 процентов. Но помогают команде – за что им спасибо.

Для этой команды пятый матч будет очень полезен, потому что ничего на ровном месте не бывает. Надо проходить эти испытания, надо расти. Очень много авансов было отпущено молодым футболистам, сегодня они сыграли неплохо, но не хватает им этой закалки плей-офф, которая должна быть. Тем не менее, я хочу поблагодарить своих ребят, свою команду и сказать – пятый матч все решит.