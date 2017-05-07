Продэксим вырывает победу у Локомотива в овертайме

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1/2 финала плей-офф. Четвертый матч
«Локомотив» (Харьков) – «Продэксим» (Херсон) – 1:2 д.в. (0:0, 1:1). Счет в серии 2:2
«Локомотив»: Дмитрий Литвиненко (юрий Савенко, 44) – Богдан Свиридов, Евгений Серый, Дмитрий Бондарь, Ярослав Лебедь – Александр Сорокин, Сергей Малышко, Дмитрий Сорокин, Николай Белоцерковец, Максим Литвинов, Олег Выставной
«Продэксим»: Кирилл Ципун – Андрей Чуднов, Виталий Скорый, Вячеслав Чуднов, Михаил Волянюк – Алексей Фетько, Виталий Киселев, Дмитрий Бербенцев, Дмитрий Калуков, Дмитрий Федорченко, Евгений Ланко, Максим Бессалов
Арбитры: Олег Иванов (Днепр), Богдан Киндий (Роздол)
Николай Белоцерковец, 35 - Михаил Волянюк, 38, Евгений Серый, 44, автогол
- Алексей Фетько, 32. Виталий Скорый, 48.
Удары (в створ): 36 (15) – 15 (5).
Источник — Sport.ua
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