Победой команды «Эль Посо Мурсия» завершился седьмой по счету розыгрыш Королевского кубка, третьего по значимости трофея в испанском футзале. В финальном матче подопечные Дуды со счетом 3:2 переиграли «Магну Гурпеа», забив победный мяч незадолго до конца второго тайма. Мурсийский клуб второй год подряд и во второй раз в своей истории выиграл футзальный Copa del Rey, а всего «Эль Посо Мурсия» участвовала в пяти из семи финалов Королевского кубка.

Отметим, что если Кубок Испании оспаривают 8 команд, которые по итогу первого круга регулярного чемпионата финишируют в восьмерке лучших, то в Королевском кубке на ранних стадиях принимают участие и команды низших лиг, а клубы Примеры подключаются к турниру с 1/16 финала.

Финальный матч проходил в Гвадалахаре, в спорткомплексе «Palacio Multiusos de Guadalajara», вмещающем 5900 зрителей, и поначалу поводов для радости больше было у «зеленой» части трибун, которая поддерживала «Магну Гурпеа». На 9-й минуте Эрик Мартель при атаке «3 в 1» обвел голкипера мурсийцев Фабио, ну, а дальше была безупречная передача на Дани Сальдисе, который открыл счет. Еще через три минуты после удара Арасы со штрафного Фабио отбил мяч прямо на Мартеля, который четко сыграл на добивании. Для того чтобы удержать преимущество в два мяча, подопечным Иманола Арреги не хватило полминуты. Наварры нарушили правила в шестой раз, и Бебе с 10-тиметрового переиграл вратаря «Магны Гурпеа» Асьера.





Во втором же тайме праздник был у «красной» части болельщиков. На 36-й минуте хорват Дарио Маринович воспользовался передачей Мигелина и сравнял счет, а решающий мяч в финале был на счету того же Мигелина, вогнавшего мяч в угол ворот после паса Бебе с аута. Все оставшееся время Араса у «Магны Гурпеа» играл пятым полевым игроком, но уйти от поражения наваррцам не удалось.

На следующей неделе в Испании стартует плей-офф – 12-14 мая состоятся первые четвертьфинальные матчи.



Королевский кубок. Финал