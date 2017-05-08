Четырьмя матчами, сыгранными в один день, в субботу 6 мая, был дан старт стадии плей-офф чемпионата Италии по футзалу. При давно уже сложившейся схеме четвертьфинальная стадия в футзальной Серии А имеет свою специфику, которой нет ни в одном из ведущих чемпионатов. Во-первых, допускается, что матчи могут завершиться с ничейным исходом, во-вторых, при выявлении полуфиналиста есть свои особенности.

Само собой, в 1/2 финала выйдет команда, которая выиграет два матча, но в эту стадию можно пройти, если одну сыграть вничью, а другую выиграть. И только в случае, если соперники обменяются победами, или же два раза сыграют вничью, то проводится третья игра на площадке команды с более высоким рейтингом. Но и здесь есть своя тонкость – нет серии пенальти. Если в третьем матче основное и дополнительное время завершается вничью, то дальше идет команда, которая в регулярном чемпионате заняла более высокое место. Немного непривычно и запутано, но, тем не менее, такая вот система выявления победителя. Причем, последняя деталь была введена только с прошлого сезона, а ранее третьи матчи игрались, как говорится, до победного конца, с серией пенальти.

И особенности итальянского плей-офф можно было увидеть уже в первых четвертьфинальных матчах. Так, в Имоле местный клуб «Ма Груп Имола» и «Лолло Каффе Наполи С5» выдали боевую игру, которая завершился ничьей 3:3. Результат, скорее, закономерный, поскольку «регулярку» соперники завершили соседями в турнирной таблице, а в первой части чемпионата обменялись минимальными домашними победами. Эта пара остается самой непредсказуемой, а по первой игре отметим дубль хорвата Тони Елавича, который месяц назад играл в Киеве в отборочных матчах ЧЕ-2018 за свою национальную сборную.

В таких вот двух матчевых противостояниях всегда привлекают внимание пары, в которых победы удается добиться команде, занявшей в регулярном чемпионате более низкое место. В первых матчах подобное произошло только в одной паре. В пригороде Рима, в Дженцано-ди-Рома, «Киоли Коджианко Футзал» добился волевой победы над одним из фаворитов чемпионской гонки «Аква&Сапоне». В самом конце первого тайма команды обменялись забитыми мячами – на гол Габриэля Лимы ровно через минуту ответил Кристиано Фусари. Ключевой же мяч в этой игре хозяева забили на 25-й минуте, когда Рафаэль Фитс пробил Стефано Маммареллу. От этого и пошла игра, а за 25 секунд до финальной сирены Луис Брицци поразил пустые ворота гостей – 3:1.

«Каос Футзал» и «Лупаренсе» в регулярном чемпионате разделили 18 очков, но в домашнем матче в первом круге команда из Феррары смогла сыграть с «волками» вничью 4:4. Так что, легкой прогулки для «Лупаренсе» на выезде и не ожидалось. Тем более, составчик у «Каос Футзал» еще тот: Давиде Путано, Марко Эрколесси, серб Марко Перич, испанец Фернандао, Патрик Нора – кому-то нужно объяснять, что это за ребята? Но «Лупаренсе» сейчас настоящая машина, и гости с первых же минут попытались смять оборонительные порядки «Каос Футзал». Но блестяще играл голкипер Путано, в ряде эпизодов и удача откровенно была на его стороне. И, как это часто бывает, счет открыл не тот, кто много атаковал. На 12-й минуте Салас сначала вынудил ошибиться голкипера «лупи» Луку Морасси, а затем снабдил идеальной передачей Титона. Немалых усилий стоило «Лупаренсе», что отыграться, а помог им в этом 6-й фол «Каоса», и опытнейший Эдгар Бертони в который раз подтвердил, что он – мастер исполнения 10-тиметровых.

А вот после перерыва та самая удача от хозяев и отвернулась. На 22-й минуте они пропустили нелепый гол, когда после прострела с углового мяч от ноги Фернандао влетел ворота, а через минуту Бертони после передачи Онорио ловко переправил мяч в сетку. Тут уже заработала атака «Каос Футзал», и на 26-й минуте Нора прямым ударом со штрафного один мяч отыграл. Вскоре Перич едва не сравнял счет – после его удара Онорио успел остановить мяч на линии ворот. Как оказалось, это был последний мяч в игре, хотя реализуй футболисты обеих команд хотя бы половину созданных моментов, по паре-тройке мячей еще могло влететь в одни и другие ворота.

Самый же беспроблемный матч был у «Пескары». Если в первом тайме «Аксед Груп Латина» как-то пыталась противостоять подопечным Фульвио Колини, то после перерыва преимущество победителя регулярного чемпионата было подавляющим. Особенно в ударе был аргентинец Кристиан «Тити» Борруто, на счету которого хет-трик.

Вторые матчи во всех четвертьфинальных парах будут сыграны 11 мая, а если где-то потребуется третья игра, то она запланирована на 13 мая.

6 мая. 1/4 финала плей-офф. Первые матчи