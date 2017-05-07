Плей-офф. 1/2 финала. Локомотив – Продэксим. Онлайн

Чемпионат Украины по футзалу (Экстра-лига). 1/2 финала плей-офф, 07.05.2017 13:00.
Сегодня в 13:00 состоится матч между командами «Локомотив» (Харьков) и «Продэксим» (Херсон).
Локомотив - Продэксим. Текстовая трансляция.
АНОНС МАТЧА ЛОКОМОТИВ – ПРОДЭКСИМ
Следите за событиями онлайн в матче «Локомотив» (Харьков) – «Продэксим» (Херсон) в нашей текстовой трансляции. Присоединяйтесь к обсуждению опасных и спорных моментов в комментариях под трансляцией!
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Источник — Sport.ua
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