Евгений РЫВКИН: «Cложная была игра и для нас, и для соперника»

Главный тренер «Локомотива» Евгений Рывкин:

- Достаточно сложная была игра и для нас, и для соперника. Мы сейчас пытаемся втянуть в работу футболистов, которые длительное время не играли. Поэтому, есть определенные проблемы – будем их смотреть и будем разбирать. Главное на сегодняшний день, что мы добились необходимого результата в данной игре, победили и приблизились еще на шаг к тому, чтобы достичь необходимого результата. Но завтра будет матч, я думаю, он будет очень трудный, и надо быть готовым, чем мы сейчас и будем заниматься.

- По Вашему опыту таких серий плей-офф, когда сутки между играми, что сложнее – психологически восстановить футболистов, или физически?

- Пусть это будет нашей маленькой тайной. Я думаю, что каждый тренер работает по-своему, и посмотрим, как мы сработаем, а потом уже можно будет говорить. Есть определенный опыт, но игра на игру не приходится. И не забывайте, что мы выиграли Кубок, и это наложило определенный отпечаток на дальнейшее развитие событий. Поэтому, подумаем, посмотрим, надо восстанавливать ребят абсолютно во всех компонентах.