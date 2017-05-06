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Локомотив (Харьков)
2:0
06.05.2017, FT   ТВ-трансляция: 

Евгений РЫВКИН: «Cложная была игра и для нас, и для соперника»

«Локомотив» – «Продэксим» – 2:0. Послематчевый комментарий главного тренера «железнодорожников»

  • 06.05.2017 20:25
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Метки
mfk-lokomotiv.com.ua
© mfk-lokomotiv.com.ua
Главный тренер «Локомотива» Евгений Рывкин:
 
- Достаточно сложная была игра и для нас, и для соперника. Мы сейчас пытаемся втянуть в работу футболистов, которые длительное время не играли. Поэтому, есть определенные проблемы – будем их смотреть и будем разбирать. Главное на сегодняшний день, что мы добились необходимого результата в данной игре, победили и приблизились еще на шаг к тому, чтобы достичь необходимого результата. Но завтра будет матч, я думаю, он будет очень трудный, и надо быть готовым, чем мы сейчас и будем заниматься.
 
- По Вашему опыту таких серий плей-офф, когда сутки между играми, что сложнее – психологически восстановить футболистов, или физически?
- Пусть это будет нашей маленькой тайной. Я думаю, что каждый тренер работает по-своему, и посмотрим, как мы сработаем, а потом уже можно будет говорить. Есть определенный опыт, но игра на игру не приходится. И не забывайте, что мы выиграли Кубок, и это наложило определенный отпечаток на дальнейшее развитие событий. Поэтому, подумаем, посмотрим, надо восстанавливать ребят абсолютно во всех компонентах.  

Источник — Sport.ua

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