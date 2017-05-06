Игорь МОСКВИЧЕВ: «Могу пообещать, что мы завтра дадим бой»

Главный тренер «Продэксима» Игорь Москвичев:

- Могу сказать, что счет по игре. Все-таки мы не наиграли на забитые мячи, потому что не хватало агрессии. Команда какая-то была скованная. Считаю, что план на игру футболисты выполняли, но не хватило реализации и забитых мячей. По игре – не хватило нам состава. Восемь человек у нас было в составе, из них двое травмированных. Все-таки я бы сказал, что Ланко и Бессалов – это полкоманды. Поэтому, один из факторов нашей неудачи – это нехватка состава, кадрового потенциала. Завтра они будут, и я могу сказать и пообещать, что мы завтра дадим бой. Проанализируем эту игру, и буду надеяться на положительный результат.

Что хотелось бы еще отметить? Это просто великолепный арбитраж. Обычно мы всегда только об этом и говорим, но это значит, что есть у нас судьи! Умеют они судить! Приятно было, когда все моменты адекватно оценивались и по ним принимались решения. Я очень этому рад. Считаю, что если так и дальше будет, то шаг вперед для всего украинского футзала.