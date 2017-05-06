Известный сербский футзальный клуб «Экономац», выиграв в матче 22-го тура Первой сербской лиги у команды «ФОН» 11:3, защитил свой титул чемпиона страны. Команда, возглавляемая известным в недавнем прошлом игроком сборной Сербии Предрагом Райичем, набрала 60 очков, и стала недосягаемой для своего преследователя «Евро Мотуса», у которого в активе 55 очков, и заключительный матч чемпионата ему предстоит сыграть 7 мая. «Экономац» в девятый раз стал чемпионом Сербии.







На благо победы «Экономаца» очень плодотворно поработал бывший игрок сборной Украины Евгений Валенко. На счету Евгения 16 забитых мячей, и это четвертый показатель результативности среди всех игроков команды. В целом же, «Экономац» завершил чемпионат с впечатляющей разницей забитых и пропущенных мячей – 152:51.

С победой в чемпионате сезон для «Экономаца», представляющего город Крагуевац, не завершен. 9 мая Евгений Валенко сотоварищи сыграют в финальном матче Кубка Сербии, где соперником «Экономаца» будет команда «Нови Пазар».

Анатолий ПОДВОЙСКИЙ