Локомотив обыграл Продэксим и повел в полуфинальной серии

При ничейном счете в полуфинальной серии плей-офф на площадку Дворца спорта «Локомотив» вышли харьковские «железнодорожники» и их соперники из херсонского «Продэксима». Напомним, что неделю назад в Херсоне команда Игоря Москвичева в первой игре точнее пробила послематчевые пенальти, однако спустя сутки «продэксимовцы» отыграли крайне неудачно, уступив 0:6.

О важности третьего матча в ситуации, когда у каждой из команд по одной победе, говорить излишне. Он еще не решающий, но позволит его победителю перед четвертой игрой, которая состоится в воскресенье, чувствовать себя очень уверенно. В субботнем матче наставник «Продэксима» не мог рассчитывать на Максима Бессалова, удаленного во втором матче, и Евгения Ланко, у которого был перебор желтых карточек. В «Локомотиве» дисквалифицированных нет, но в течение недели медицинский штаб команды колдовал над тем, что привести в боеспособное состояние двух ведущих игроков Дмитрия Бондаря и Дмитрия Сорокина – оба, напомним, в Херсон ездили, но на площадку так и не выходили. Кроме того, не совсем здоров был Максим Литвинов, также попавший в заявку, но его участие в игре было под вопросом.

Важность мачта не могла не сказаться на футболистах, и обе команды предпочли не форсировать события в первые минуты. И хозяева, и гости тщательно готовили позиционные атаки, но поскольку острых решений никто не принимал, лучшим завершением были дальние удары, но ни для Савенко, ни для Ципуна никаких проблем не было.

Стоило же на 7-й минуте Лебедю сыграть нестандартно, как счет в матче был открыт. Приняв передачу Серого с аута, молодой игрок «Локомотива» на метре квадратном разобрался с Фетько и Киселевым, и несильным низовым ударом пробил под Ципуном. Чтобы встряхнуть своих подопечных, Игорю Москвичеву пришлось брать тайм-аут.

После него гости стали больше владеть мячом, но подобраться к воротам Савенко на убойную дистанцию было очень непросто. «Локомотив» перешел на длинные передачи в направлении Белоцерковца, тому лишь раз по-настоящему удалось «зацепиться» за мяч, после чего последовал удар с разворота – мяч угодил в крестовину, а сыграть на добивании Дмитрию Сорокину не удалось.

Нет возможности в этом отчете упомянуть о действиях Ципуна и Савенко, поскольку большой работы, как таковой, у обоих не было. В течение минуты Волянюк и Андрей Чуднов очень опасно пробивали по воротам харьковчан, но мяч оба раза пролетал в сантиметрах от штанги. И уже с сиреной на перерыв Серый неожиданно пробил от входа в раздевалки – пока мяч летел к воротам, прозвучала сирена, а кожаный снаряд на себя принял каркас ворот.

Перерыв практически ничего не изменил на площадке. «Локомотив» решил строго сыграть от обороны, и хозяева успевали накрывать едва ли не все попытки ударов по своим воротам. Ципун же вынужден был разминать самого себя – в игру вступать не доводилось вообще.

За второй тайм у «Продэксима» прошло лишь две атаки. На 28-й минуте Вячеслав Чуднов нашел возможность для удара – Савенко накрыл мяч в углу ворот. А вскоре Калуков одним касанием принял длинную передачу от Ципуна, а вторым пробил с правой внешней стороной стопы – Савенко вовремя вышел из ворот, и выручил свою команду.

Когда же время начало поджимать гостей, а на скамейке запасных уже пошла подготовка к выходу пятого полевого игрока, «Локомотив» таки дождался своего шанса. Лебедь убежал по правому флангу, вытащил на себя защитника и Ципуна, после чего сделал идеальную передачу на Серого, и тому не забить было невозможно.

Тут же тайм-аут от Игоря Москвичева, после которого Виталий Киселев вышел пятым полевым игроком. Но за 4 с половиной минуты, которые были в распоряжении гостей, ничего создать им так и не удалось. В действиях футболистов было много сумбура, суеты, и, как следствие, брака. В одном из эпизодов гости даже позволили Савенко пробить по пустым, но мяч разминулся со створом ворот.

2:0 – «Локомотив» «берет» третью игру в серии, и повел в ней 2:1. В воскресенье, в 13.00, «Локомотив» и «Продэксим» сыграют между собой в четвертый раз. Каково значение именно этой игры, все в курсе.

Анатолий ПОДВОЙСКИЙ



1/2 финала плей-офф. Третий матч

«Локомотив» (Харьков) – «Продэксим» (Херсон) – 2:0 (1:0). Счет в серии 2:1

«Локомотив»: Юрий Савенко – Евгений Серый, Богдан Свиридов, Денис Овсянников, Ярослав Лебедь – Николай Белоцерковец, Сергей Малышко, Александр Сорокин, Дмитрий Бондарь, Дмитрий Сорокин, Максим Литвинов, Олег Выставной

«Продэксим»: Кирилл Ципун – Виталий Киселев, Дмитрий Бербенцев, Дмитрий Калуков, Алексей Фетько – Андрей Чуднов, Виталий Скорый, Вячеслав Чуднов, Дмитрий Федорченко, Михаил Волянюк

Арбитры: Олег Иванов (Днепр), Ярослав Вовчок (Ивано-Франковск)

Ярослав Лебедь, 7, Евгений Серый, 36. Ярослав Лебедь, 7, Евгений Серый, 36.



Удары (в створ): 27 (14) – 14 (7).