5 мая матчем в Торуни стартовала вторая часть чемпионата Польши по футзалу, в которой команды, разделенные на шестерки, сыграют между собой еще в один круг, проведя по 5 матчей. Что касается очков, то тут есть одна особенность. Набранные в первой стадии чемпионата очки были поделены на два, если очков было нечетное количество, то округление шло в большую сторону. Так что, турнирная ситуация в каждой из шестерок уплотнилась. Для примера – разница между «Рекордом» и «Гаттой Актив» в 6 очков после первого этапа сократилась до трех на втором этапе, а это уже совсем другое дело, это всего одна победа.

Итак, матч в Торуни. Из двух украинцев, которые есть в составах команд, в игре принимал участие только один – Николай Морозов у торунян выходил на площадку, когда тренерский штаб принимал решение играть с пятым полевым игроком. А вот Александр Шамотий у «Погони 04» по-прежнему «на травме». Борьбы между командами, занимающими третье и пятое места, не получилось. Хозяева доминировали на протяжении всей игры, а в их составе блистал Марцин Миколаевич – лучший бомбардир Экстракласы хет-триком в ворота «ноль-четвертых» довел свой голевой реестр до 29-ти мячей.

В субботний день в программе тура в группе сильнейших была одна игра, и в ней «Гатта Актив» очень уверенно разобралась со свежеиспеченным обладателем Кубка Польши. И это вполне логично – у «Клирекса» между ответной финальной кубковой игрой и матчем в чемпионате было всего 3 дня. А от празднования победы в Кубке Польши команде из Хожува нужно было время, чтобы отойти. В начале второго тайма Вадим Иванов сравнял счет – 2:2, но в дальнейшем на площадке была только одна команда чемпионов Польши.



По итогу субботы «Гатта Актив» сравнялась по очкам с «Рекордом», но в воскресенье «рекордисты» восстановили свое преимущество. Против «Пяста» в игре не принимал участие Александр Бондарь, и бремя лидерства на себя взял Лукаш Бель, уже, кстати, привлекающийся в сборную Польши. До перерыва Бель дважды расписался в воротах «Пяста», после чего в списке бомбардиров обошел Александра Бондаря, и с 20-ю мячами стал вторым после Миколаевича.

Что до нижней шестерки, то здесь еще на шаг ближе к первой лиге стал «Ред Девилс». В «красном» дерби команда Виталия Колесника уступила «драконам» из Пневы, которые, по мнению польских СМИ, из-за непопадания в первую шестерки дали основания причислить себя к числу неудачников сезона. А вот глогувский «Евромастер», одержав четвертую победу подряд, от зоны вылета уходит все дальше и дальше. А тут еще «евромастерам» на руку пришлась ничья между командой Гданьского университета и Молодежным клубом футзала из Велички, ведь здесь каждый потерял по два очка.

Ближайшая неделя будет очень плотной в Экстракласе – предстоит сыграть два тура. Первый из них, под номером 24, состоится 10 мая. Каждый матч любопытен по-своему, но все же центральным можно назвать тот, что пройдет в Бельско-Бялой, где сыграют «Рекорд» и «Торунь».

5-7 мая. 23 тур