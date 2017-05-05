Шкільна футзальна ліга: у Всеукраїнському фіналі зіграють 16 команд

13 та 14 травня в Києві у двох залах спорткомплексу ЦСК ЗСУ (пр. Повітрофлотський, 6) відбудуться матчі Всеукраїнського фіналу Шкільної футзальної ліги України.
Проект «Шкільна футзальна ліга України» проводять Федерація футболу України, Асоціація футзалу України, Міністерство освіти і науки, Міністерство молоді та спорту. В сезоні 2016/2017 рр. в Шкільній лізі прийняли участь близько 2 500 навчальних закладів та 30 000 школярів з усієї України.
Нагадуємо, що згідно Регламенту, в цих змаганнях мають брати участь хлопчики та дівчатка, які навчаються у 5 класі. Цьогоріч у Всеукраїнському фіналі Шкільної футзальної ліги України візьмуть участь шістнадцять команд, які подолали попередні етапи змагань.
Представляємо учасників фінального етапу:
ЗОШ Ратне № 2 (смт. Ратне, Волинська область)
Великоберезнянська гімназія (смт. Великий Березний, Закарпатська область);
НВК № 26 (м. Рівне);
Спеціалізована школа № 1 (м. Івано-Франківськ);
ТСШ № 29 (м. Тернопіль);
Глибоцький ліцей (смт. Глибока, Чернівецька область);
Гімназія № 17 (м. Вінниця);
НВК № 10 (м. Бердичів, Житомирська область);
ЗОШ № 17 (м. Біла Церква, Київська область);
Бобровицька гімназія (м. Бобровиця, Чернігівська область);
Царичанська ЗОШ (смт. Царичанка, Дніпропетровська область);
ЗОШ № 2 (Кобеляки, Полтавська область);
Олександрійський колегіум (м. Олександрія, Кіровоградська область);
Біляївська ЗОШ № 1 (м. Біляївка, Одеська область);
Слов’янська ЗОШ № 15 (м. Слов'янськ, Донецька область);
ЗОШ № 47 (м. Херсон).
Зазначимо, що всі матчі Всеукраїнського фіналу Шкільної футзальної ліги України будуть транслюватись на Ютуб-каналі Асоціації футзалу України.
Источник — АФУ
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