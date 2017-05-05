Шкільна футзальна ліга: у Всеукраїнському фіналі зіграють 16 команд

13 та 14 травня в Києві у двох залах спорткомплексу ЦСК ЗСУ (пр. Повітрофлотський, 6) відбудуться матчі Всеукраїнського фіналу Шкільної футзальної ліги України.

Проект «Шкільна футзальна ліга України» проводять Федерація футболу України, Асоціація футзалу України, Міністерство освіти і науки, Міністерство молоді та спорту. В сезоні 2016/2017 рр. в Шкільній лізі прийняли участь близько 2 500 навчальних закладів та 30 000 школярів з усієї України.

Нагадуємо, що згідно Регламенту, в цих змаганнях мають брати участь хлопчики та дівчатка, які навчаються у 5 класі. Цьогоріч у Всеукраїнському фіналі Шкільної футзальної ліги України візьмуть участь шістнадцять команд, які подолали попередні етапи змагань.

Представляємо учасників фінального етапу:

ЗОШ Ратне № 2 (смт. Ратне, Волинська область)

Великоберезнянська гімназія (смт. Великий Березний, Закарпатська область);

НВК № 26 (м. Рівне);

Спеціалізована школа № 1 (м. Івано-Франківськ);

ТСШ № 29 (м. Тернопіль);

Глибоцький ліцей (смт. Глибока, Чернівецька область);

Гімназія № 17 (м. Вінниця);

НВК № 10 (м. Бердичів, Житомирська область);

ЗОШ № 17 (м. Біла Церква, Київська область);

Бобровицька гімназія (м. Бобровиця, Чернігівська область);

Царичанська ЗОШ (смт. Царичанка, Дніпропетровська область);

ЗОШ № 2 (Кобеляки, Полтавська область);

Олександрійський колегіум (м. Олександрія, Кіровоградська область);

Біляївська ЗОШ № 1 (м. Біляївка, Одеська область);

Слов’янська ЗОШ № 15 (м. Слов'янськ, Донецька область);

ЗОШ № 47 (м. Херсон).