Плей-офф. 1/2 финала. Локомотив – Продэксим. Онлайн

Чемпионат Украины по футзалу (Экстра-лига). 1/2 финала плей-офф, 06.05.2017 13:00.

Сегодня в 13:00 состоится матч между командами «Локомотив» (Харьков) и «Продэксим» (Херсон).



АНОНС МАТЧА ЛОКОМОТИВ – ПРОДЭКСИМ



Следите за событиями онлайн в матче «Локомотив» (Харьков) – «Продэксим» (Херсон) в нашей текстовой трансляции. Присоединяйтесь к обсуждению опасных и спорных моментов в комментариях под трансляцией!

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