Вадим Иванов второй год подряд выиграл Кубок Польши по футзалу

Как и в первом матче, друг против друга в споре за Кубок Польши в составах финалистов вышли по одному украинцу. Напомним, что по регламенту кубкового турнира в заявке на игру может быть только по одному футболисту из страны, которая не входит в Евросоюз. Вадим Иванов в составе «Клирекса», собственно, единственный такой футболист, и ему альтернативы нет. А вот у «Рекорда» тренерский штаб мог делать выбор между Александром Бондарем и Романом Вахулой, и главный тренер «рекордистов» Анджей Шлапа, с учетом того, что игра выездная и в ней команде предстояло много обороняться, вновь выбор сделал в пользу Вахулы.

Вадим Иванов у хозяев начал игру в первой четверке, и был столь активным, что успевал буквально везде. Это задало настрой для всего «Клирекса», который в первые 5 минут превосходил гостей и в командной скорости, и во владении мячом. Однако ближе к середине тайма «Рекорду» удалось перехватить инициативу, начался обстрел хозяйских ворот дальними ударами. Наиболее опасно пристреливались Артур Поплавский и Лукаш Бель, но очень надежно действовал голкипер Бартоломей Крживицки. Его визави, Михал Калюжа, реально впервые вступил в игру на 14-й минуте, когда отразил удар Томаша Лутецки в девятку. А еще через три минуты Вадим Иванов упустил реальный шанс открыть счет, когда из пределов штрафной пробил в Калюжу. Это стало сигналом к штурму ворот «Рекорда», у которых стало горячо, но гостям все-таки удалось отбиться.

Без моментов начали финалисты второй тайм, ограничивая свои атакующие действия штрафными площадками. Но на 24-й минуте «рекордисту» Белю удалось справа выйти один на один, когда же он перебросил мяч через вратаря, Сегет успел вынести кожаный снаряд с линии ворот. А вскоре у «Клирекса» вновь в центре внимания был Вадим Иванов – несколько его ударов со средней дистанции были очень опасными, но гостей выручал Калюжа.

Бесплодные атаки обеих команды продолжались еще более десяти минут игрового времени, пока на 35-й минуте арбитры не поставили пенальти в ворота «Рекорда». А произошло это в эпизоде, когда после дальнего удара мяч угодил Лукашу Белю в руку, а повтор показал, что игрок «Рекорда» в этот момент стоял на линии штрафной. Томаш Голлы четко реализовал 6-тиметровый, и ситуация в финале изменилась уже в пользу «Клирекса».

«Рекорд» до этого момента больше игравший от обороны, резко переключился на атаку, а за 4 с половиной минуты до сирены и вовсе перешел на игру с пятым полевым, которым играл Павел Будняк. В первой же атаке гостей Роман Вахула, в падении замыкая головой фланговый прострел, пробил выше ворот. Все оставшееся время на своем мяче «Рекорд» играл с Будняком во вратарской футболе, но провести единственную спасительную атаку гости так и не смогли. И тут надо отдать должное игрокам «Клирекса», которые заключительные секунды отыграли идеально.

Добавим, что Вадим Иванов второй год подряд выиграл Кубок Польши – в прошлом сезоне он стал обладателем трофея, выступая за «Ред Девилс» из Хойниц.

Кубок Польши. Финал. Второй матч