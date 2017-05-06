Плей-офф. 1/2 финала. Локомотив – Продэксим. Анонс

Первые полуфинальные матчи плей-офф, сыгранные на прошлой неделе в Херсоне и Киеве, только лишний раз подтвердили, что команды, добравшиеся до этой стадии, с равными шансами являются претендентами на победу в чемпионате. Ни у одного из четырех полуфиналистов нет сейчас такого кадрового ресурса, который бы позволял записать его в фавориты. Так что, наивно было ожидать, что на пути в финальную серию какая-либо команда в 1/2 финала разделается со своим конкурентом «под ноль». Что в Херсоне «Продэксим» с «Локомотивом», что в Киеве «ХИТ» с «Энергией» одержали по одной победе, и это гарантия того, что в каждой из пар любители футзала увидят еще по два очень интересных матча.

Как и в четвертьфинале с «Соколом», в первом домашнем матче против «Локомотива» команде Игоря Москвичева пришлось пройти через серию плей-офф. Вряд ли какой тренер скажет, что хотел бы, чтобы сильнейший определялся в том, что многие называют лотереей. И только потом, когда пенальти останутся позади, можно попытаться поразмышлять, кому улыбнулась удача. Благодаря двум сейвам Дмитрия Холоши «Продэксим» вытащил серию пенальти в свою пользу, и если вспомнить весь ход матча, то его исход нельзя не признать закономерным. Все-таки херсонская команда на протяжении всех 50-ти минут игры выглядела предпочтительнее – она не переигрывала «Локомотив», просто в своих игровых действиях были и креативнее, и интереснее.

Правда, в первом тайме на действиях херсонских футболистов сказывалось волнение – все-таки играли перед своими болельщиками, плюс желание поскорее добиться успеха мешало футболистам реализовать свои моменты, а они были и у Волянюка, и у Киселева, и у Вячеслава Чуднова. Когда же после перерыва хозяева заиграли и спокойнее, и агрессивнее, реализация пришла. Хорош был гол Дмитрия Калукова, который просчитал всю комбинацию своих партнеров, и оказался именно там, где и нужно было, чтобы забить. А вскоре была вознаграждена настойчивость Максима Бессалова, который сам навязал борьбу сопернику, сам отобрал мяч, и сам же реализовал свой момент. Когда же «Локомотив» все-таки сравнял счет, больше желания вырвать победу и в основное время, и в дополнительное было все-таки у подопечных Игоря Москвичева.

Тому, что в футболе не бывает двух одинаковых матчей, иллюстрацией стала вторая игра. Наверняка, у «Продэксима» были свои планы на игру, но уж очень быстро «Локомотив» открыл счет. Это однозначно подействовало на херсонцев, иначе они бы прочувствовали ту планку, которая была установлена в этой игре арбитрами, и не допускали столько нарушений, которые тянули за собой желтые карточки. Отыграть у такой команды, как «Локомотива», и два мяча очень сложно, когда же очень быстро после перерыва преимущество «железнодорожников» выросло до четырех мячей, судьба матча была предрешена.

Что еще можно отметить по первым двум играм, так это то, что ни команде Игоря Москвичева, ни команде Евгения Рывкина не удалось провести их в оптимальном составе. «Продэксиму» не помощником был Андрей Чуднов, хотя и реализовал один из послематчевых пенальти, а у «Локомотива» так и остались на скамейке запасных Дмитрий Бондарь и Дмитрий Сорокин. Здоровье футболистов – это самое главное, но все-таки хотелось бы, что к матчам в Харькове обе команды в полной мере рассчитывали на всех футболистов, которые есть у них в составе.

Итак, стадия 1/2 финала плей-офф чемпионата Экстра-лиги в субботу и воскресенье что в Харькове, что во Львове получит свое дальнейшее развитие. Будет ли полуфинальным сериям подведен итог, а для этого, напомним, нужно, чтобы какая-то из команд дважды была в этих играх сильнее, вопрос, конечно, интересный, но кто на него может дать сегодня однозначный ответ? «Продэксим» уже имеет опыт из регулярного чемпионата, как в Харькове не проиграть, а «ХИТ» более того – во Львове по разу выиграл в чемпионате и кубке. Как и неделю назад, в каждой из пар шансы полуфиналистов на финал все те же – 50 на 50. Какой же будет развязка, тут всё в руках тренеров и футболистов. Быть сильнее не вообще, а сегодня и сейчас – универсальный закон плей-офф, который и есть рецептом победы.



Анатолий ПОДВОЙСКИЙ