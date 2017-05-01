Игорь МОСКВИЧЕВ: «Неутешительный результат, но мы сами виноваты»

Главный тренер «Продэксима» Игорь Москвичев:

– Неутешительный результат, конечно, для нас, но мы сами виноваты. Команда не выполнила ту установку, о которой мы говорили перед игрой. Переоценили свои возможности вчерашней игрой (довольно таки неплохой) и подумали, что нахрапом можно взять команду «Локомотив».

На первых минутах пропустили гол. В принципе стройность игры присутствовала, но тут вмешались судьи. В моей практике такого не было, чтобы команда, получившая 5 фолов, имела 6 желтых карточек. Такого ну не было в моей практике! Это вывело и руководство, и игроков из себя. Мы видели, что уже после каждой поднятой карточкой арбитра, игроки «Продэксима» выходили из себя и я, как тренер, должен был справиться с этим – но я не справился. И где-то часть вины лежит на мне. Потому что команда сильно разозлилась, команда эмоционально вышла из себя и не смогла с этим справиться. Эмоции перехлестнули, и та игра, которая должна была быть, исчезла вообще. Это одна из основных причин поражения.

Естественно, чем тяжелее команде, тем она более мобилизируется и играет. Да, неприятное поражения – 0:6. Но главное – сделать правильные выводы и сыграть в Харькове достойно. Думаю, нам по силам хотя бы одну игру выиграть и привезти матч еще в Херсон. Но при хороших стечениях обстоятельств будем надеяться на две победы.