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0:6
Локомотив (Харьков)
30.04.2017, FT

Евгений РЫВКИН: «Очень тяжело мы выходим после Кубка»

«Продэксим» – «Локомотив» – 0:6. Послематчевый комментарий главного тренера «железнодорожников»

  • 01.05.2017 11:00
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Метки
mfc-prodexim.com.ua
© mfc-prodexim.com.ua
Главный тренер «Локомотива» Евгений Рывкин:
 
- В первых, хочу поздравить свою команду и поблагодарить ребят за ту работу, которую они проделали. Могу сказать, что нам чрезвычайно трудно, и связано это с разными причинами. Очень тяжело мы выходим после Кубка, было потрачено очень много эмоциональной энергии. Поэтому вчера мы не смогли сыграть так, как мы планировали. Сегодня – что-то получилось, что-то – нет, но главное, что ребята-футзалисты проявили характер, не сдались, отыграли и вполне заслужено победили.

Плей-офф продолжается, поэтому еще ничего не закончилось. Еще будет самое интересное впереди.
 

Источник — МФК Продэксим Херсон

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