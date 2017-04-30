Евгений РЫВКИН: «Очень тяжело мы выходим после Кубка»

Главный тренер «Локомотива» Евгений Рывкин:

- В первых, хочу поздравить свою команду и поблагодарить ребят за ту работу, которую они проделали. Могу сказать, что нам чрезвычайно трудно, и связано это с разными причинами. Очень тяжело мы выходим после Кубка, было потрачено очень много эмоциональной энергии. Поэтому вчера мы не смогли сыграть так, как мы планировали. Сегодня – что-то получилось, что-то – нет, но главное, что ребята-футзалисты проявили характер, не сдались, отыграли и вполне заслужено победили.



Плей-офф продолжается, поэтому еще ничего не закончилось. Еще будет самое интересное впереди.