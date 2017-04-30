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Феерия Рикардиньо и компании: Мовистар Интер – клубный чемпион Европы

В финальном матче Кубка УЕФА чемпион Испании забил своему сопернику 7 безответных мячей

  • 30.04.2017 20:59
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uefa.com
© uefa.com
Фееричным триумфом чемпиона Испании, команды «Мовистар Интер», завершился «Финал четырех» Кубка УЕФА – турнира, в котором определяется сильнейший футзальный клуб Европы.
 
Финальный матч чемпионов Португалии и Испании ожидался с большим интересом. Соперники хорошо знают друг друга, частенько вместе играют в предсезонных турнирах, так что были все основания ждать финала, что называется, «от ножа».
 
Но уже стартовые минуты заставили в этом усомниться – столь внушительным было преимущество подопечных Хесуса Веласко. На 3-й минуте Мерлим ценой фола, повлекшего за собой желтую карточку, сорвал атаку испанцев. После розыгрыша штрафного Ривильос пробил по воротам, и Фортино, стоя на линии, спас «Спортинг» от верного гола. Прошло две минуты, и после передачи Рикардиньо Дарлан должен был открывать счет, но пробил рядом с девяткой.
 
Гол был делом времени, и на 7-й минуте «мовистаровцы» праздновали первый успех. Умберто, выйдя на Маркао, пробить не смог, но доиграл эпизод до конца, и после его поперечной передачи Гадейя спокойно расстрелял пустые ворота. Еще через минуту Умберто вышел один на один, но после его сильнейшего удара мяч угодил в голову Маркао.
 
Лишь ближе в середине тайма игроки «Спортинга» пришли в себя, и на 10-й минуте Мерлим немного заставил поволноваться Хесуса Эрреро, когда со средней дистанции пробил рядом со штангой. Испанцы продолжали в целом доминировать на площадке, и на 16-й минуте Лоло Суазо после передачи Рикардиньо ударом справа поразил ближний угол – Маркао в   
этом эпизоде сыграл не лучшим образом.
 
И во втором тайме чемпион Португалии выглядел очень бледно. Уже на 23-й минуте в пассиве «Спортинга» было три фола, как раз с третьего нарушения «мовистаровцы» забили третий мяч. Рикардиньо со штрафного покатил мяч чуть назад, и Рафаэль низовым ударом пробил между ног и защитнику, который бросился под мяч, и голкиперу Маркао. Еще через минуту португальцы допустили два касания голкипера, Ортис со свободного скатил мяч Ривильосу, тот приблизился к воротам, и у Маркао не было  шансов отбить этот удар.
 
0:4 – фактически игра была сделана. Да, в футзале бывают случаи, когда такие матчи вытаскиваются, но только не в этой игре. За 12 минут до конца второго тайма «Спортинг» начал играть с пятым полевым игроком, но это была агония – чемпион Испании, воспользовавшись ошибками соперника, довел счет, как для финального матча, до неприличного.
 
«Мовистар Интер», который в разные годы играл в финалах Кубка УЕФА под разными названиями, в четвертый раз в своей истории стал лучшей командой континента.
 
Остается лишь добавить, что в матче за третье место «Кайрат», сыграв в основное время с «Газпром-Югрой» вничью 5:5, был сильнее в серии пенальти – 3:2.

Кубок УЕФА. Финал

«Спортинг» (Лиссабон, Португалия) – «Мовистар Интер» (Мадрид, Испания) – 0:7 (0:2)
 
«Спортинг»: Маркао – Паулиньо, Жоау Матуш, Лео, Кавинато – Диого, Део, Эдгар Варела, Кайо Джапа, Алекс Мерлим, Анилтон Варела, Диегиньо, Фортино
«Мовистар Интер»: Хесус Эрреро – Умберто, Даниэль, Ортис, Рикардиньо – Пола, Лоло, Гадейя, Ривильос, Борха, Дарлан, Рафаэль, Давид Пасос
 
Арбитры: Саша Томич (Хорватия), Богдан Сореску (Румыния)
 
 Гадейя, 7, Лоло, 16, Рафаэль, 23, Ривильос, 24,32, Рикардиньо, 34,37.
 Мерлим, 3, Лео, 17
 
Анатолий ПОДВОЙСКИЙ

Источник — Sport.ua

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