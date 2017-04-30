Феерия Рикардиньо и компании: Мовистар Интер – клубный чемпион Европы

Фееричным триумфом чемпиона Испании, команды «Мовистар Интер», завершился «Финал четырех» Кубка УЕФА – турнира, в котором определяется сильнейший футзальный клуб Европы.

Финальный матч чемпионов Португалии и Испании ожидался с большим интересом. Соперники хорошо знают друг друга, частенько вместе играют в предсезонных турнирах, так что были все основания ждать финала, что называется, «от ножа».

Но уже стартовые минуты заставили в этом усомниться – столь внушительным было преимущество подопечных Хесуса Веласко. На 3-й минуте Мерлим ценой фола, повлекшего за собой желтую карточку, сорвал атаку испанцев. После розыгрыша штрафного Ривильос пробил по воротам, и Фортино, стоя на линии, спас «Спортинг» от верного гола. Прошло две минуты, и после передачи Рикардиньо Дарлан должен был открывать счет, но пробил рядом с девяткой.

Гол был делом времени, и на 7-й минуте «мовистаровцы» праздновали первый успех. Умберто, выйдя на Маркао, пробить не смог, но доиграл эпизод до конца, и после его поперечной передачи Гадейя спокойно расстрелял пустые ворота. Еще через минуту Умберто вышел один на один, но после его сильнейшего удара мяч угодил в голову Маркао.

Лишь ближе в середине тайма игроки «Спортинга» пришли в себя, и на 10-й минуте Мерлим немного заставил поволноваться Хесуса Эрреро, когда со средней дистанции пробил рядом со штангой. Испанцы продолжали в целом доминировать на площадке, и на 16-й минуте Лоло Суазо после передачи Рикардиньо ударом справа поразил ближний угол – Маркао в

этом эпизоде сыграл не лучшим образом.

И во втором тайме чемпион Португалии выглядел очень бледно. Уже на 23-й минуте в пассиве «Спортинга» было три фола, как раз с третьего нарушения «мовистаровцы» забили третий мяч. Рикардиньо со штрафного покатил мяч чуть назад, и Рафаэль низовым ударом пробил между ног и защитнику, который бросился под мяч, и голкиперу Маркао. Еще через минуту португальцы допустили два касания голкипера, Ортис со свободного скатил мяч Ривильосу, тот приблизился к воротам, и у Маркао не было шансов отбить этот удар.

0:4 – фактически игра была сделана. Да, в футзале бывают случаи, когда такие матчи вытаскиваются, но только не в этой игре. За 12 минут до конца второго тайма «Спортинг» начал играть с пятым полевым игроком, но это была агония – чемпион Испании, воспользовавшись ошибками соперника, довел счет, как для финального матча, до неприличного.

«Мовистар Интер», который в разные годы играл в финалах Кубка УЕФА под разными названиями, в четвертый раз в своей истории стал лучшей командой континента.

Остается лишь добавить, что в матче за третье место «Кайрат», сыграв в основное время с «Газпром-Югрой» вничью 5:5, был сильнее в серии пенальти – 3:2.

Кубок УЕФА. Финал