Локомотив побеждает в Херсоне во второй игре и сравнивает счет в серии

Менее чем сутки спустя после затяжного первого полуфинального матча плей-офф, судьба которого разрешилась только в серии пенальти, «Продэксим» и «Локомотив» вновь вышли на площадку спорткомплекса херсонского ВУФК, чтобы определить, какое соотношение сил команды будут иметь перед третьей игрой. Задача каждой из команд была предельно понятной и ясной. Команде Игоря Москвичева нужно было победой закрепить свой субботний успех, «железнодорожникам» же кровь из носу нужно было «брать» воскресную игру, чтобы не оказаться у края пропасти, и лишить соперника так называемого «преимущества своей площадки».

А началась игра практически со счета 0:1. На второй минуте Лебедь после длинной передачи из глубины вышел один на один, и ударом «со штыка» протолкнул мяч мимо выбежавшего ему навстречу Ципуна. От этого и пошла дальнейшая игра.

Харьковчане стали играть строго от обороны, впереди рассчитывая исключительно на контратаки. Возможностей для них было немного, так что, почти все время игра шла на половине «Локомотива». На 4-й минуте Волянюк со средней дистанции пробил в штангу, и в дальнейшем 10-й номер «Продэксима» был заряжен на удар, но его успевали блокировать.

Гости продолжали уповать на контратаки, и на 6-й минуте Малышко справа удалось выскочить на Ципуна, но голкипер выиграл эту дуэль. Вратарь «Продэксима» и в дальнейшем действовал надежно, как, впрочем, и Савенко, которому Евгений Рывкин доверил место в воротах в этой ответственной игре.

После экватора тайма игра не радовала болельщиков голевыми моментами. А на 16-й минуте херсонцы остались в меньшинстве. Бессалов, уже имея предупреждение, в центре площадки грубо нарушил правила, во второй раз увидел перед собой желтый цвет, и, как следствие, красный. На то, чтобы реализовать большинство, «Локомотиву» потребовалось около минуты – после поперечной передачи Овсянникова Свиридов сильно и точно пробил низом.

Еще через минуту «продэксимовцы» нарушили правила в пятый раз, и чтобы уйти от угрозы 10-тиметрового, Игорь Москвичев выпустил Киселева пятым полевым игроком. Хозяева практически не рисковали, и за счет держания мяча «убили» оставшееся время первого тайма.

Если в начале первого тайма «Продэксим» пропустил один мяч, то в начале второго – два. В течение минуты Серый и Белоцерковец убегали в контратаки, и сполна воспользовались своими шансами. Так счет трансформировался из 0:2 в 0:4, после чего «Локомотив» полностью закрылся на своей половине.

На 27-й минуте Ципун уступил своё место в воротах Холоше, но и тот недолго был на площадке. С 34-й минуты на своем мяче у «Продэксима» постоянно Киселев выходил во вратарской футболке. Ближе к концу второго тайма речь для хозяев уже стала идти о мяче престижа, но разыграть «5 на 4» до верного не получалось.

Подвел же итог матчу Свиридов двумя голами на 40-й минуте. Первый из мячей Богдан отправил в ворота из пределов штрафной, переиграв Холошу. А второй – стал результатом точного удара по пустым через всю площадку.

0:6 – «железнодорожники» взяли реванш за поражение в субботнем матче, и о чем однозначно можно говорить в этой паре, так это о том, что 6 и 7 мая «Локомотив» и «Продэксим» сыграют в Харькове еще два матча.

Анатолий ПОДВОЙСКИЙ

1/2 финала плей-офф. Второй матч

«Продэксим» (Херсон) – «Локомотив» (Харьков) – 0:6 (0:2). Счет в серии 1:1

«Продэксим»: Кирилл Ципун (Дмитрий Холоша, '27) – Максим Бессалов, Виталий Киселев, Дмитрий Бербенцев, Дмитрий Калуков – Алексей Фетько, Андрей Чуднов, Виталий Скорый, Вячеслав Чуднов, Евгений Ланко, Михаил Волянюк

«Локомотив»: Юрий Савенко – Евгений Серый, Богдан Свиридов, Денис Овсянников, Ярослав Лебедь – Александр Сорокин, Максим Литвинов, Николай Белоцерковец, Сергей Малышко, Олег Выставной, Дмитрий Бондарь, Дмитрий Сорокин

Арбитры: Геннадий Гора (Киев), Игорь Якимишин (Львов)

Ярослав Лебедь, 2, Богдан Свиридов, 17, 40, 40. Евгений Серый, 23, Николай Белоцерковец, 24. Ярослав Лебедь, 2, Богдан Свиридов, 17, 40, 40. Евгений Серый, 23, Николай Белоцерковец, 24.

Максим Бессалов, 5. Евгений Ланко, 9. Виталий Скорый, 17. Алексей Фетько, 21. Максим Бессалов, 5. Евгений Ланко, 9. Виталий Скорый, 17. Алексей Фетько, 21.

Максим Бессалов, 16. Максим Бессалов, 16.

Удары (в створ): 22 (10) – 25 (16).