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Плей-офф. 1/2 финала. Продэксим – Локомотив. Онлайн

12.00. Текстовая трансляция первого полуфинального матча плей-офф чемпионата Украины

  • 29.04.2017 07:07
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Плей-офф. 1/2 финала. Продэксим – Локомотив. Онлайн

Чемпионат Украины по футзалу (Экстра-лига). 1/2 финала плей-офф, 29.04.2017 12:00.

Сегодня в 12:00 состоится матч между командами «Продэксим» (Херсон) и «Локомотив» (Харьков).
 

Продэксим - Локомотив. Текстовая трансляция.

АНОНС МАТЧА ПРОДЭКСИМ – ЛОКОМОТИВ

Следите за событиями онлайн в матче «Продэксим» (Херсон) – «Локомотив» (Харьков) в нашей текстовой трансляции. Присоединяйтесь к обсуждению опасных и спорных моментов в комментариях под трансляцией!

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Источник — Sport.ua

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