Продэксим, точнее пробив серию пенальти, повел в полуфинале плей-офф

Отчет ожидайте позже… 1/2 финала плей-офф. Первый матч «Продэксим» (Херсон) – «Локомотив» (Харьков) – 2:2 (0:1, 2:2). Пенальти 6:5 «Продэксим»: Кирилл Ципун (Дмитрий Холоша, в серии пенальти) – Виталий Киселев, Дмитрий Бербенцев, Дмитрий Калуков, Алексей Фетько – Андрей Чуднов, Виталий Скорый, Вячеслав Чуднов, Михаил Волянюк, Евгений Ланко, Максим Бессалов «Локомотив»: Дмитрий Литвиненко (Юрий Савенко, 34) – Евгений Серый, Богдан Свиридов, Денис Овсянников, Ярослав Лебедь – Александр Сорокин, Дмитрий Сорокин, Максим Литвинов, Николай Белоцерковец, Дмитрий Бондарь, Олег Выставной, Сергей Малышко Арбитры: Геннадий Гора (Киев), Леонид Жиронкин (Киев) Дмитрий Калуков, 21, Максим Бессалов, 25. - Николай Белоцерковец, 12, Евгений Серый, 36. Дмитрий Калуков, 21, Максим Бессалов, 25. - Николай Белоцерковец, 12, Евгений Серый, 36. Вячеслав Чуднов, 27. - Максим Литвинов, 18. Александр Сорокин, 29. Богдан Свиридов, 34.



Пенальти: Андрей Чуднов - 1:0, Денис Овсянников - 1:1, Алексей Фетько - 1:1 (вратарь), Богдан Свиридов - 1:1 (вратарь), Евгений Ланко - 2:1, Евгений Серый - 2:2, Дмитрий Калуков - 3:2, Александр Сорокин - 3:3, Виталий Киселев - 4:3, Сергей Малышко - 4:4, Виталий Скорый - 4:4 (вратарь), Максим Литвинов - 4:4 (вратарь), Максим Бессалов - 5:4, Ярослав Лебедь - 5:5, Вячеслав Чуднов - 6:5, Николай Белоцерковец - 6:5 (вратарь). Вячеслав Чуднов, 27.- Максим Литвинов, 18. Александр Сорокин, 29. Богдан Свиридов, 34., Алексей Фетько - 1:1 (вратарь), Богдан Свиридов - 1:1 (вратарь),, Виталий Скорый - 4:4 (вратарь), Максим Литвинов - 4:4 (вратарь),, Николай Белоцерковец - 6:5 (вратарь). Удары (в створ): 37 (17) – 22 (10). ПРОДЭКСИМ – ЛОКОМОТИВ. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

Источник — Sport.ua

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