Кубок Польши: Рекорд выиграл у Клирекса, но все решится в Хожуве

Кубок Польши по футзалу вступил в свою решающую фазу. В двух финальных матчах по еврокубковой системе трофей разыграют «Рекорд» из Бельско-Бялой и хожувский «Клирекс».

Первый из двух матчей состоялся в Бельской-Бялой, и из двух своих украинских легионеров местный «Рекорд», согласно регламента, мог задействовать только одного. Тренерский штаб хозяев остановил свой выбор на Романе Вахуле, а Александр Бондарь наблюдал за игрой с трибуны. Один украинец, как известно, играет и в «Клирексе» – это Вадим Иванов, который существенно поспособствовал тому, что его команда пробилась в первую шестерку, которая во второй части чемпионата поведет борьбу за медали.

«Рекорд» очень быстро открыл счет, в начале четвертой минуты, и при непосредственном участии Романа Вахулы. После заброса с углового Роман справа сильно прострелил на дальнюю штангу, откуда набежавший Ян Яновский переправил мяч в сетку. После экватора тайма «Клирекс» перехватил инициативу, и на 14-й минуте Мариуш Сегет, выиграв силовую борьбу у Вахулы, ударом с разворота не оставил шансов голкиперу «Рекорда» Михалу Калюже.

После перерыва гости спокойно сдерживали все попытки хозяева выйти вперед, однако подвел перебор фолов. На 33-й минуте «Клирекс» наиграл на 6-й фол, и Лукаш Бель очень уверенно реализовал 10-тиметровый. Прошло всего несколько секунд, и Павел Будняк удачно пробил со средней дистанции – после небольшого рикошета мяч влетел под перекладину. Однако последнее слово в матче осталось за «Клирексом» – Матеуш Омылак, которого «забыли» в штрафной, по полной наказал «рекордистов» за эту ошибку.

Ответный матч состоится 3 мая в Хожуве.