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Рикардиньо блистает в Алматы: Мовистар Интер в финале Кубка УЕФА!

В решающем матче за главный футзальный еврокубковый трофей сыграют чемпионы Испании и Португалии

  • 28.04.2017 19:36
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Рикардиньо блистает в Алматы: Мовистар Интер в финале Кубка УЕФА!
Второй полуфинальный матч ожидался с огромным интересом – что у чемпиона Испании, что у чемпиона Казахстана в этом «Финале четырех» была только одна задача – победа. Излишне говорить, что на трибунах «Алматы Арена» к аншлагу было очень близко.
 
И скучать им не пришлось. На 2-й минуте Рикардиньо пробил в штангу, и, как говорится, понеслось! Голевые моменты что у одних, что у  других ворот, множество дальних ударов, и на 5-й минуте «Кайрат» открыл счет – это Кабреува, который пришел в казахстанский клуб только в этом сезоне, свой рывок по левому флангу завершил ударом в дальний угол.
 
Добившись успеха, «Кайрат» сразу же перешел на игру вторым номером. «Мовистаровцы» много играли в позиционных атаках, но моментов у ворот Игиты не было. А вот Диваней в контратаке на 9-й минуте имел хороший шанс увеличить счет, но с дуги запустил мяч над перекладиной. Очень хорош был дальний удар Диванея на 13-й минуте, когда мяч «облизал» штангу с внешней стороны.
 
Кто должен взять игру на себя, когда команде сложно? Конечно же, её лидер. А кто лидер у «Мовистар Интера»? Известно всем. Рикардиньо заиграл с удвоенной энергией, успевал везде, и на 13-й минуте португалец за счет индивидуального мастерства слева вышел на ударную позицию, и у Игиты не было шансов.
 
Равный счет не изменил рисунок игры, и вскоре контратака «Кайрата» сработала на все 100. Хозяева улучили момент для выпада «3 в 2», и после передачи Дугласа Жуниора Игор во второй раз вывел «Кайрат» вперед. До конца тайма интересных событий больше не было, и на перерыв команды ушли при минимальном преимуществе чемпиона Казахстана.
 
Сказать, что у ворот Игиты с началом второго тайма стало жарко, это ничего не сказать. Несколько очень опасных ударов голкипер «Кайрата» отразил, но на 23-й минуте Дуглас в штрафной нарушил правила на Рафаэле, и арбитры назначили пенальти. К мячу подошел Рикардиньо, и вновь у Игиты не было шансов отбить мяч.
 
Подопечные Хесуса Веласко, сравняв счет, не ослабили хватку, но и урок первого тайма усвоили – лихих контратак на ворота Хесуса Эрреро в исполнении «Кайрата» не было. С середины тайма хозяева начали пробовать подключения Игиты, но его коронные дальние удары не работали.
 
Ближе к концу основного времени обе команды старались играть осторожно, но на 39-й минуте «Кайрат» допустил грубейший промах при угловом. На передачу Рикардиньо с угла площадки в штрафной откликнулся Карлос Ортис, и несильным ударом отправил мяч в угол ворот – 3:2!
 
Главный тренер «Кайрата» Какау взял тайм-аут, и Игита стал играть полевым игроком на атаку. Но за минуту с небольшим, которые оставались до сирены, ничего чемпиону Казахстана создать не удалось.
 
Таким образом, в воскресенье сначала в матче за 3 место сыграют «Кайрат» и «Газпром-Югра», а затем финальный матч – «Спортинг» против «Мовистар Интера».

Кубок УЕФА. 1/2 финала.

«Мовистар Интер» (Мадрид, Испания) – «Кайрат» (Алматы, Казахстан) – 3:2 (1:2)
 
«Мовистар Интер»: Хесус Эрреро – Умберто, Даниэль, Пола, Рикардиньо – Ортис, Лоло, Гадейя, Ривильос, Борха, Дарлан, Рафаэль, Давид Пасос
«Кайрат»: Игита – Игор, Алешандре Мораес, Дуглас Жуниор, Диваней – Жаманкулов, Тайеби, Сулейменов, Дуглас, Эвертон, Дрот, Кабреува, Ессенаманов 
 
Арбитры: Богдан Сореску (Румыния), Алессандро Мальфер (Италия)
 
 Рикардиньо, 13, 23-с пенальти, Ортис, 39 – Кабреува, 5, Игор, 16
 Дуглас, 23

Зрителей: 10.238. 
 
Анатолий ПОДВОЙСКИЙ 

Источник — Sport.ua

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