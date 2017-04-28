Рикардиньо блистает в Алматы: Мовистар Интер в финале Кубка УЕФА!

Второй полуфинальный матч ожидался с огромным интересом – что у чемпиона Испании, что у чемпиона Казахстана в этом «Финале четырех» была только одна задача – победа. Излишне говорить, что на трибунах «Алматы Арена» к аншлагу было очень близко.

И скучать им не пришлось. На 2-й минуте Рикардиньо пробил в штангу, и, как говорится, понеслось! Голевые моменты что у одних, что у других ворот, множество дальних ударов, и на 5-й минуте «Кайрат» открыл счет – это Кабреува, который пришел в казахстанский клуб только в этом сезоне, свой рывок по левому флангу завершил ударом в дальний угол.

Добившись успеха, «Кайрат» сразу же перешел на игру вторым номером. «Мовистаровцы» много играли в позиционных атаках, но моментов у ворот Игиты не было. А вот Диваней в контратаке на 9-й минуте имел хороший шанс увеличить счет, но с дуги запустил мяч над перекладиной. Очень хорош был дальний удар Диванея на 13-й минуте, когда мяч «облизал» штангу с внешней стороны.

Кто должен взять игру на себя, когда команде сложно? Конечно же, её лидер. А кто лидер у «Мовистар Интера»? Известно всем. Рикардиньо заиграл с удвоенной энергией, успевал везде, и на 13-й минуте португалец за счет индивидуального мастерства слева вышел на ударную позицию, и у Игиты не было шансов.

Равный счет не изменил рисунок игры, и вскоре контратака «Кайрата» сработала на все 100. Хозяева улучили момент для выпада «3 в 2», и после передачи Дугласа Жуниора Игор во второй раз вывел «Кайрат» вперед. До конца тайма интересных событий больше не было, и на перерыв команды ушли при минимальном преимуществе чемпиона Казахстана.

Сказать, что у ворот Игиты с началом второго тайма стало жарко, это ничего не сказать. Несколько очень опасных ударов голкипер «Кайрата» отразил, но на 23-й минуте Дуглас в штрафной нарушил правила на Рафаэле, и арбитры назначили пенальти. К мячу подошел Рикардиньо, и вновь у Игиты не было шансов отбить мяч.

Подопечные Хесуса Веласко, сравняв счет, не ослабили хватку, но и урок первого тайма усвоили – лихих контратак на ворота Хесуса Эрреро в исполнении «Кайрата» не было. С середины тайма хозяева начали пробовать подключения Игиты, но его коронные дальние удары не работали.

Ближе к концу основного времени обе команды старались играть осторожно, но на 39-й минуте «Кайрат» допустил грубейший промах при угловом. На передачу Рикардиньо с угла площадки в штрафной откликнулся Карлос Ортис, и несильным ударом отправил мяч в угол ворот – 3:2!

Главный тренер «Кайрата» Какау взял тайм-аут, и Игита стал играть полевым игроком на атаку. Но за минуту с небольшим, которые оставались до сирены, ничего чемпиону Казахстана создать не удалось.

Таким образом, в воскресенье сначала в матче за 3 место сыграют «Кайрат» и «Газпром-Югра», а затем финальный матч – «Спортинг» против «Мовистар Интера».

Кубок УЕФА. 1/2 финала.