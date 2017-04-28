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Кубок УЕФА: Спортинг лишает Газпром-Югру трофея и выходит в финал

Чемпион Португалии во второй раз в своей истории поборется за Кубок УЕФА по футзалу

  • 28.04.2017 17:00
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Кубок УЕФА: Спортинг лишает Газпром-Югру трофея и выходит в финал
Обладатель единственного еврокубкового трофея в футзале определяется, как известно, в «Финале четырех», и в нынешнем сезоне четыре лучших клуба Европы принимает Алматы, спорткомплекс «Алматы Арена», который был выбран в качестве арены проведения турнира чемпионом Казахстана «Кайратом».
 
Первыми же в борьбу за право сыграть в финале в очном матче вступили представители России и Португалии. «Газпромовцы» являются действующими обладателями Кубка УЕФА, который они выиграли в прошлом сезоне, являясь дебютантами еврокубка. «Спортинг» можно считать завсегдатаем Кубка УЕФА, лиссабонский клуб трижды играл в «Финалах четырех», а в 2011 году даже добрался до финала, но уступил «Монтесильвано», и, что интересно, было это в Алматы.
 
«Спортинг» уже с первых минут начал использовать подключения своего голкипера к атакам, правда, Маркао в них принимал участие больше как разыгрывающий, а не завершающий игрок. Португальцы острее были россиян в атаке, но Лео, а вскоре Фортино не смогли пробить Купатадзе. Притом, что «Спортинг» продолжал владеть преимуществом, игра в какие-то отрезки становилась «качелями», когда волны атак накатывались то на одни, то на другие ворота. Но и в эти моменты у Купатадзе было работы побольше. Так, на 12-й минуте португальцы провели контратаку «3 в 2», которую сильнейшим ударом метров с восьми завершал Кайо Джапа, но и в этом эпизоде Купатадзе сыграл блестяще. Через минуту Лео после передачи с углового был близок к тому, чтобы открыть счет, но дальним ударом потряс перекладину.
 
На 15-й минуте у каждой из команд в пассиве стало по 4 фола, и футболисты частенько стали играть «на арбитров», своими падениями выпрашивая пятый фол для своего соперника. Но опытных рефери из Хорватии и Венгрии на мякине было не провести, так что, свистков оппоненты не дождались. Как и трибуны забитых мячей – первый тайм 0:0.
 
Второй тайм соперники начали очень осторожно, и первый момент, заслуживающий внимания, возник на 24-й минуте, когда Катата пушечным ударом отправил в нокдаун своего партнера по команде Афанасьева. Еще через минуту счет был открыт. Алекс Мерлим на левом фланге легко ушел от Чишкалы, приблизился к воротам и низовым ударом с носка прошил Купатадзе.
 
У обладателя Кубка УЕФА и до этого игра в атаке не шла, когда же подопечные Кака попытались добавить в движении, ошибок стало еще больше. К тому же, у ворот югорчан португальцы получили больше пространства, чем на 28-й минуте мог воспользоваться Диегиньо. Его удар с разворота с дуги был очень опасен, но в который раз «Газпром-Югру» выручил Купатадзе. Еще раз голкипер россиян блеснул на 31-й минуте, отбив сложнейший удар Фортино. В следующей атаке «Спортинга» должен был забивать Диого, но слева с дуги пробил в ближнюю штангу. Купатадзе продолжал кувыркаться, как белка в колесе, и вскоре, отбивая в шпагате удар Део, заставил поволноваться тренерский штаб «Газпром-Югры», получив повреждение. Выход медиков сделал своё дело, и Купатадзе продолжил игру. Бесконечно Купатадзе выручать не мог, и на 34-й минуте Диегиньо, выиграв силовую борьбу у Шаяхметова, из пределов штрафной отправил мяч в ворота.
 
Главный тренер «Газпром-Югры» Кака взял тайм-аут, после которого Шаяхметов вышел на площадку во вратарской футболке. За первые две минуты игры  «5 на 4» югорчане смогли лишь заработать штрафной, удар с которого Шаяхметова принял на себя Кайо Джапа. Еще почти две минуты для россиян прошли впустую, за 3.09 до конца второго тайма мяч был потерян, и уже наставник «Спортинга» Нуну Диаш взял минуту.
 
Выйти «пятым» Шаяхметов получил возможность еще через 40 секунд, но «Спортинг» держал оборону очень уверенно. Но на 39-й минуте Шаяхметов решился на дальний удар, и после рикошета мяч оказался в сетке – играть оставалось 1.49.  Осада ворот Маркао продолжилась, но не более того – голевых моментов ноль.
 
2:1 – победа «Спортинга», абсолютно закономерная и по делу. Португальцы были сильнее, им и играть в финале.

Кубок УЕФА. 1/2 финала.

«Газпром-Югра» (Югорск, Россия) – «Спортинг» (Лиссабон, Португалия) – 1:2 (0:0)
 
«Газпром-Югра»: Купатадзе – Чишкала, Шаяхметов, Марсенио, Афанасьев – Копейкин, Лысков, Эдер Лима, Котляров, Кайо, Сигнев, Давыдов, Катата 
«Спортинг»: Маркао – Диого, Жоау Матуш, Део, Кавинато – Паулиньо, Эдгар Варела, Кайо, Лео, Алекс Мерлим, Анилтон Варела, Диегиньо, Фортино
 
Арбитры: Саша Томич (Хорватия), Габор Ковач (Венгрия)
 
 Шаяхметов, 39 – Мерлим, 25, Диегиньо, 34
 Катата, 7, Афанасьев, 22 – Лео, 9
 
Анатолий ПОДВОЙСКИЙ

Источник — Sport.ua

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