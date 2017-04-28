Кубок УЕФА: Спортинг лишает Газпром-Югру трофея и выходит в финал

Обладатель единственного еврокубкового трофея в футзале определяется, как известно, в «Финале четырех», и в нынешнем сезоне четыре лучших клуба Европы принимает Алматы, спорткомплекс «Алматы Арена», который был выбран в качестве арены проведения турнира чемпионом Казахстана «Кайратом».

Первыми же в борьбу за право сыграть в финале в очном матче вступили представители России и Португалии. «Газпромовцы» являются действующими обладателями Кубка УЕФА, который они выиграли в прошлом сезоне, являясь дебютантами еврокубка. «Спортинг» можно считать завсегдатаем Кубка УЕФА, лиссабонский клуб трижды играл в «Финалах четырех», а в 2011 году даже добрался до финала, но уступил «Монтесильвано», и, что интересно, было это в Алматы.

«Спортинг» уже с первых минут начал использовать подключения своего голкипера к атакам, правда, Маркао в них принимал участие больше как разыгрывающий, а не завершающий игрок. Португальцы острее были россиян в атаке, но Лео, а вскоре Фортино не смогли пробить Купатадзе. Притом, что «Спортинг» продолжал владеть преимуществом, игра в какие-то отрезки становилась «качелями», когда волны атак накатывались то на одни, то на другие ворота. Но и в эти моменты у Купатадзе было работы побольше. Так, на 12-й минуте португальцы провели контратаку «3 в 2», которую сильнейшим ударом метров с восьми завершал Кайо Джапа, но и в этом эпизоде Купатадзе сыграл блестяще. Через минуту Лео после передачи с углового был близок к тому, чтобы открыть счет, но дальним ударом потряс перекладину.

На 15-й минуте у каждой из команд в пассиве стало по 4 фола, и футболисты частенько стали играть «на арбитров», своими падениями выпрашивая пятый фол для своего соперника. Но опытных рефери из Хорватии и Венгрии на мякине было не провести, так что, свистков оппоненты не дождались. Как и трибуны забитых мячей – первый тайм 0:0.

Второй тайм соперники начали очень осторожно, и первый момент, заслуживающий внимания, возник на 24-й минуте, когда Катата пушечным ударом отправил в нокдаун своего партнера по команде Афанасьева. Еще через минуту счет был открыт. Алекс Мерлим на левом фланге легко ушел от Чишкалы, приблизился к воротам и низовым ударом с носка прошил Купатадзе.

У обладателя Кубка УЕФА и до этого игра в атаке не шла, когда же подопечные Кака попытались добавить в движении, ошибок стало еще больше. К тому же, у ворот югорчан португальцы получили больше пространства, чем на 28-й минуте мог воспользоваться Диегиньо. Его удар с разворота с дуги был очень опасен, но в который раз «Газпром-Югру» выручил Купатадзе. Еще раз голкипер россиян блеснул на 31-й минуте, отбив сложнейший удар Фортино. В следующей атаке «Спортинга» должен был забивать Диого, но слева с дуги пробил в ближнюю штангу. Купатадзе продолжал кувыркаться, как белка в колесе, и вскоре, отбивая в шпагате удар Део, заставил поволноваться тренерский штаб «Газпром-Югры», получив повреждение. Выход медиков сделал своё дело, и Купатадзе продолжил игру. Бесконечно Купатадзе выручать не мог, и на 34-й минуте Диегиньо, выиграв силовую борьбу у Шаяхметова, из пределов штрафной отправил мяч в ворота.

Главный тренер «Газпром-Югры» Кака взял тайм-аут, после которого Шаяхметов вышел на площадку во вратарской футболке. За первые две минуты игры «5 на 4» югорчане смогли лишь заработать штрафной, удар с которого Шаяхметова принял на себя Кайо Джапа. Еще почти две минуты для россиян прошли впустую, за 3.09 до конца второго тайма мяч был потерян, и уже наставник «Спортинга» Нуну Диаш взял минуту.

Выйти «пятым» Шаяхметов получил возможность еще через 40 секунд, но «Спортинг» держал оборону очень уверенно. Но на 39-й минуте Шаяхметов решился на дальний удар, и после рикошета мяч оказался в сетке – играть оставалось 1.49. Осада ворот Маркао продолжилась, но не более того – голевых моментов ноль.

2:1 – победа «Спортинга», абсолютно закономерная и по делу. Португальцы были сильнее, им и играть в финале.

Кубок УЕФА. 1/2 финала.