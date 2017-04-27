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Начался благотворительный аукцион в поддержку Василия Симонова

В качестве первых лотов выставлены футболки бывших игроков сборной Украины по футзалу

  • 27.04.2017 21:22
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Начался благотворительный аукцион в поддержку Василия Симонова
В социальной сети Facebook начался благотворительный аукцион в поддержку Василия Симонова. Уже выставлены два уникальных лота – футболки украинских футзалистов, экс-игроков сборной Украины – Александра Кондратюка и Виталия Киселева. Александр Кондратюк выставил на аукцион свою футболку сборной Украины с автографом, а Виталий Киселев выставил свою футболку харьковского «Локомотива» с автографом. Торги будут проходить на странице аукциона в сети Facebook.
 
Александр Кондратюк – семикратный чемпион Украины, двукратный обладатель Кубка и трехкратный обладатель Суперкубка в составе «Интеркаса», «Шахтера», «Тайма» и харьковского «Локомотива». Участник чемпионатов Европы 2010 и 2012 году в составе сборной Украины.

 
Виталий Киселев – трехкратный чемпион Украины, двукратный обладатель Кубка и трехкратный обладатель Суперкубка Украины в составе харьковского «Локомотива». Участник чемпионатов Европы 2012 и 2014 году в составе сборной Украины.

 
Футзальное сообщество стремится помочь главе Комитета детско-юношеского футзала Василию Симонову. Ему нужна срочная операция, связанная с трансплантацией почки, которая может быть проведена только за пределами Украины. Возможные страны для лечения – Венгрия или Беларусь. Стоимость операции – 65 000 евро.
 
Все средства от продажи лотов будут направлены на лечение.
 
Правила аукциона размещены на официальной странице в соцсети Facebook.
 
В дальнейшем будут выставляться еще больше уникальных лотов, которые заинтересуют не только болельщиков, но и других неравнодушных коллекционеров.
 
Кроме того вы можете помочь, просто перечислив любую сумму на карту «Приватбанка» на имя Василия Михайловича Симонова: 4149 6258 0204 7348.
 
Просим всех неравнодушных помочь Василию Михайловичу!

Источник — Sport.ua

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