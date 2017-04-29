Плей-офф. 1/2 финала. Продэксим – Локомотив. Анонс

Очень продолжительной в этом сезоне получилась пауза между четвертьфинальной и полуфинальной стадиями плей-офф – почти четыре недели. Но на то, как известно, были уважительные причины. Столица Украины дважды в течение апреля была эпицентром футзальных событий. Первый раз, когда наша национальная сборная тремя победами оформила себе путевку в финальную часть чемпионата Европы (как же чертовски приятно лишний раз об этом написать!). Ну, а неделю назад четверка команд в трех очень интересных и качественных матчах определила обладателя Кубка Украины.

2 апреля «ХИТ» и «Продэксим» вторыми победами в матчах 1/4 финала плей-офф, соответственно, над «Кардиналом-Ровно» и «Соколом» проторили себе дорогу в полуфинал, и вот в ближайшую субботу и воскресенье командам Олега Лукьяненко и Игоря Москвичева предстоят по два матча со своими конкурентами за место в финале.

При таких вот больших перерывах на первый план выходит умение тренеров каким-то образом держать своих футболистов в тонусе. После «прохода» «Сокола» футболисты «Продэксима» не имели игровой практики, за исключением разве что голкипера Кирилла Ципуна, вызывавшегося в сборную, где у него был полноценный матч против сборной Черногории. Чтобы как-то компенсировать существующую проблему, Игорь Москвичев вывез свою команду в Южную Пальмиру, где «Продэксим» провел два спарринга с черномоским «Uni-Laman». Контрольные матчи на то и контрольные, чтобы проверить футболистов, но результаты матчей, победа 8:1 и поражение 1:4, должны были дать пищу для размышлений для наставника херсонцев – слишком заметный перепад результатов в них. Но, в любом случае, как порой говорят в футболе, любая игра лучше тренировки, а кроме тренера, и сами футболисты должны были почувствовать свои недочеты, и что еще нужно подтянуть до куда более важных матчей с «Локомотивом».

Что до «железнодорожников», то давно они не были столь немногочисленно представлены в сборной Украины, как в апрельском отборочном турнире чемпионата Европы. На сбор вызывались трое, но только Николай Белоцерковец отыграл в отборе по максимуму – все три игры. А вот Дмитрию Литвиненко и Дмитрию Бондарю сыграть не удалось, и у последнего достаточно обидная причина – травма, полученная в первый день сбора национальной команды. И, к сожалению, она оказалась столь серьезной, что не позволила одному из наших лучших футболистов последних лет сыграть в «Финале четырех» Кубка Украины. Впрочем, это не помешало Дмитрию Бондарю внести свой посильный вклад в кубковую победу «Локомотива», став фактически частью тренерского штаба команды. Не известно, где найдешь, а где потеряешь.

Есть еще один момент, о котором нужно сказать. Уже в четвертьфинальных матчах можно было оценить нововведение, принятое Ассоциацией футзала Украины. Речь о том, что при завершении основного времени вничью, команды не бьют сразу же пенальти, а играют еще овертайм из двух таймов по 5 минут. Трижды в четвертьфинальных матчах по истечении сорока минут игры победитель не был выявлен, но в двух случаях овертайм таки назвал сильнейшего. По этому поводу удалось узнать мнение главного тренера сборной Украины Александра Косенко, и он отметил, что, с точки зрения зрелищности, очень хороши были два дополнительных тайма, которые игрались в Покровском между «Титан-Зарей» и «Энергией». Однако, те, кто был очевидцем развязки дуэли «Локомотива» и «Урагана», которая наступила за 9 секунд до завершения 50-й минуты игры, согласятся, что она с лихвой компенсировала не самый яркий, но, тем не менее, очень напряженный овертайм. И лишь у «Продэксима» с «Соколом» в первой игре в Херсоне дошло до серии пенальти, получилась она затяжной, и хотя её называют лотереей, но ничего лучшего для выявления победителя в футболе не придумано. Не играть же, в конце концов, как в НХЛ, безлимит по времени до забитого.



Итак, в субботу чемпионат Экстра-лиги вступает в свою следующую, очень важную фазу. Все четыре полуфиналиста преисполнены амбициями, и каждый сейчас готов все положить на алтарь выхода в финал. Это – для начала. Апрель, с точки зрения, футзала был замечательным месяцем – мы стали очевидцами классного футбола и в отборочных матчах, и в «Финале четырех» Кубка Украины. А к хорошему, как известно, привыкаешь очень быстро – так что, футболисты-полуфиналисты, не подкачайте. Играть вы умеете, это даже не обсуждается. Все лишнее нужно до игры оставить в раздевалке, и все лучшее – показать на площадке, а болельщики обязательно по достоинству оценят то зрелище, которое вы им преподнесете.



Анатолий ПОДВОЙСКИЙ

29-30 апреля, суббота-воскресенье