Пока чемпион Испании «Мовистар Интер», добыв себе путевку в финал Кубка УЕФА, готовился в Алматы к главному для себя матчу года, остальные команды Примеры доиграли регулярный чемпионат, в котором в пятницу и субботу состоялись матчи 30-го тура. И в нем были вопросы, на которые мог дать ответы только заключительный тур. Итак, по порядку, по степени важности.

Первое – полный состав участников плей-офф. На единственное вакантное место в нем претендовали «Катгаз Э. Санта Колома» и «Рибера Наварра», но все было в руках каталонского клуба, которому достаточно было не проиграть «Сарагосе». И подопечные Жорди Кобо сразу же взялись за дело – Решья уже на 3-й минуте открыл счет, а к перерыву «Санта Колома» была впереди уже в два мяча. В середине второго тайма Пабло Дель Мораль довел счет до 4:1, и это преимущество хозяева упустить не имели права, обеспечив себе право сыграть в плей-офф.

Один из мячей в этом матче забил Дани Сальгадо. Для тех, кто следит за нашими обзорами испанского футзала, нет смысла говорить, кто это. Но все же. Дани Сальгадо – один из лучших голеадоров испанского футзала последнего десятилетия. Бомбардир от Бога, но парень со своеобразным характером, из-за чего и не закрепился в больших клубах, последним из которых была «Эль Посо Мурсия». Да и в сборной Испании он так и не нашел общего языка с Хосе Венансио Лопесом. Осенью этого года Дани Сальгадо исполнится 37 лет, и на этой неделе было объявлено, что «Санта Колома» не будет продлевать с ним контакт. По каким именно причинам, пока не сообщалось, но в клубе обещали по этому поводу сделать соответствующее заявление.

Что же до «Рибера Наварры», то, похоже, что игроки этой команды так расстроились, что с треском провалили домашний матч против «Эль Посо Мурсии», потерпев самое крупное поражение в сезоне – 0:9.

Второй вопрос – кто вылетит в Сегунду, и здесь было достаточно интересно. Один из претендентов на вылет, «Гран-Канария», собрав все силы в кулак, на своей площадке смогла взять три очка в матче с «Пальмой Футзал».

А вот развязка в споре «Пластикос Ромеро Картахены» и «Пескадос Рубен Бурелы» заслуживает отдельного, пусть и краткого описания. Матчи с участием этих команд хотя и начинались одновременно, но завершались не синхронно. Сначала финальный свисток прозвучал в Картахене, где местная команда разошлась миром 2:2 с немотивированным «Сантьяго Футзал». В этот момент в Буреле счет был 4:4, который не устраивал хозяев. Забей подопечные Томаса Де Диоса пятый мяч, и они бы оставались в Примере. Но игроки «Леванте» остались профессионалами до конца, и хотя результат этого матча глобально для валенсийцев не имел никакого значения, ничью они не отдали. После пятилетнего пребывания в Примере «Пескадос Рубен Бурела» покидает сильнейший испанский дивизион.

И, наконец, о неожиданности тура. «Барселона Ласса», еще две недели назад претендовавшая на победу в регулярном чемпионате, в итоге финишировала на третьем месте. В отчетном туре каталонцы проиграли «Хаэну», и дали себя обойти «Эль Посо Мурсии». Впрочем, подопечные Андреу Плазы как были, так и остаются одним из претендентов на победу во всем чемпионате.

Самое время назвать четвертьфинальные пары плей-офф, где борьба пойдет до двух побед:



«Катгаз Э. Санта Колома» (8) – «Мовистар Интер» (1)

«Магна Гурпеа» (5) – «Хаэн» (4)

«Пенискола» (7) – «Эль Посо Мурсия» (2)

«Пальма Футзал» (6) – «Барселона Ласса» (3).

Базовая дата первых матчей, которые пройдут на площадках команд, указанных первыми – 12 мая. Вторые игры запланированы на 19 мая, третьи (если потребуется) – на 21 мая.

28-29 апреля. 30 тур