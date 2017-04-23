Локомотив побеждает ХИТ и выигрывает Кубок Украины!

Менее суток было у финалистов Кубка Украины на восстановление и подготовку к решающему матчу после очень напряженных полуфиналов, и в воскресенье, в 13.00, «Локомотив» и «ХИТ» вышли на площадку киевского спорткомплекса «КПИ-НТУУ», чтобы выявить обладателя кубкового трофея. Если у харьковчан заявка на матч не претерпела изменений, то у киевлян главный тренер команд мог задействовать Александр Школьного, который пропускал матч 1/2 финала из-за дисквалификации. По этой же причине, напомним, не мог играть в финале Дмитрий Шувалов, который был удален в игре против «Титан-Зари».

Желание взять инициативу в свои руки было очевидным у обеих команд. Со скамеек запасных постоянно слышались призывы играть активно, ну, а жару финальному матчу поддал очень быстро забитый мяч. Литвинов подобрал мяч на своей половине, побежал к владениям Лысенко, после чего пробил метров с 13-ти – мяч полетел по сложной траектории, и голкипер «ХИТа» с этим ударом не справился. Не исключено, что этот пропущенный мяч как-то подействовал на опытного вратаря киевлян, но когда на 6-й минуте уже Белоцерковец решился на дальний удар, мяч после небольшого рикошета вновь оказался в сетке. Шла 6-я минута, и вскоре Олег Лукьяненко взял тайм-аут. Такое начало вряд ли кто мог предвидеть…

То, что вся игра еще впереди, показали ближайшие минуты. Киевляне добавили в агрессии, не давая сопернику дышать, и игра стала больше идти на половине «Локомотива». Результат пришел на 9-й минуте, когда после прострела Журбы Игорь Борсук в штрафной ловко пяткой переправил мяч в ворота – 1:2.

Немного переведя дыхание, обе команды только с удвоенной энергии стали играть на атаку. Чуть острее были харьковчане, особенно Лысенко досаждал Свиридов, но вратарь «ХИТа» ошибок не допускал. Не бездействовал и Литвиненко, вступая в игру после дальних ударов. Киевляне очень старались еще до перерыва восстановить равновесие, но минимальное преимущество «Локомотива» сохранилось.

И во втором тайме состоялся «быстрый мяч». Его хотели забить и одни, и другие, но на 23-й минуте «Локомотив» удачно разыграл аут – Серый пробил в штрафную, там Александр Сорокин сыграл на опережение и переправил мяч в сетку. Все получилось очень стремительно и неожиданно для киевлян.

Логичным было, что постепенно игра перебралась на харьковскую половину, да и мяч больше находился у игроков «ХИТа». Много и разнообразно атаковали киевляне, Игорь Борсук даже однажды продемонстрировал свой знаменитый удар в падении через себя. Однако на 31-й минуте была пропущена контратака «Локо» «2 в 1», её завершал Лебедь – Лысенко вовремя вышел из ворот, сократил угол, и перевел мяч на угловой.

А еще через минуту после тайм-аута Олег Лукьяненко принял решение играть с пятым полевым, который вышел Александр Корнийчук. Не все получалось у киевлян, чем и воспользовался Лебедь, поразив незащищенные ворота ударом с 12-ти метров. Однако розыгрыш пятого все-таки принес «ХИТу» результат, когда на 37-й минуте Колесников слева сместился в центр и пробил мимо Литвиненко.

Интрига возродилась, но её на последней минуте убил Богдан Свиридов, точным ударом по пустым завершив свой рывок к воротам. Это была уже победа!

5:2 – великолепный матч выдали финалисты Кубка Украины, и этот трофей второй год подряд отправляется в Харьков.

Анатолий ПОДВОЙСКИЙ

Финал Кубка Украины

«Локомотив» (Харьков) – «ХИТ» (Киев) – 5:2 (2:1)

«Локомотив»: Дмитрий Литвиненко – Богдан Свиридов, Ярослав Лебедь, Денис Овсянников, Евгений Серый – Александр Сорокин, Дмитрий Бондарь, Дмитрий Сорокин, Максим Литвинов, Николай Белоцерковец, Олег Выставной

«ХИТ»: Владислав Лысенко – Евгений Юнаков, Игорь Борсук, Сергей Журба, Сергей Чепорнюк – Александр Колесников, Александр Корнийчук, Александр Школьный, Андрей Борсук, Сергей Шевченко

Арбитры: Александр Кухарь (Кривой Рог), Богдан Киндий (Роздол)

Максим Литвинов, 3, Николай Белоцерковец, 6, Александр Сорокин, 23, Ярослав Лебедь, 34, Богдан Свиридов, 40 - Игорь Борсук, 9, Александр Колесников, 37 Максим Литвинов, 3, Николай Белоцерковец, 6, Александр Сорокин, 23, Ярослав Лебедь, 34, Богдан Свиридов, 40 - Игорь Борсук, 9, Александр Колесников, 37

Евгений Серый, 13. - Игорь Борсук, 31. Александр Колесников, 28. Евгений Серый, 13.- Игорь Борсук, 31. Александр Колесников, 28.

Удары (в створ): 32 (13) – 25 (11).