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Вадим Иванов и его Клирекс пробились в обойму претендентов на медали

22 тур. После первой части сезона Экстракласа делится на две шестерки, а очки пополам

  • 24.04.2017 17:56
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Pawel Mruczka
© Pawel Mruczka
Как и в футбольной Экстракласе, в Экстракласе футзальной 22 апреля был сыгран заключительный тур первой части чемпионата. Причем, что любопытно, все матчи, что в футболе, что в футзале, стартовали одновременно – в 18.00 по среднеевропейскому времени.
 
Главным вопросом, который стоял в туре, было разделение команд на две шестерки, которые во второй части чемпионата сыграют между собой еще в один круг. К моменту начала тура были известны пять из шести команд, которые поведут борьбу за медали. А на единственное вакантное место претендовали три команды – «Клирекс», «Ред Дрэгонс» и «AZS US», причем две последние играли в Катовице между собой. Небольшое позиционное преимущество было у «драконов» из Пнев, которые в случае победы и становились шестой командой.
 
«Ред Дрэгонс» в первом тайме выглядели предпочтительнее команды Силезского университета, до перерыва усилиями Шимона Пясека обеспечив себе преимущество в два мяча. Однако во втором тайме студенты развернули ситуацию на 180 градусов, забили 6 безответных мячей, и с большим интересом стали ждать новостей из Хожува, очень сильно надеясь на поражение местного «Клирекса». Однако ребят из «AZS US» ждало разочарование – хозяева очень собранно провели игру против «Торуни», которой и самой очки были нужны. И хотя Вадиму Иванову, который зимой существенно усилил «Клирекс», отличиться забитым мячом не удалось, но, тем не менее, хозяева добились победы, и стали той самой шестой командой, которая поборется за один из комплектов медалей.
 
Второй этап чемпионата Польши стартует 6 мая, и в него команды входят с половиной очков, набранных в предыдущих 22-х турах.
 
Турнирная таблица в первой шестерке
 
Турнирная таблица во второй шестерке
Лучшим бомбардиром первой части чемпионата стала Марцин Миколаевич из «Торуни», который 26 раз огорчал своих соперников. Александр Бондарь («Рекорд») делит вторую строчку в рейтинге бомбардиров с Даниэлем Кравчиком из «Гатты Актив» – у обоих по 19 мячей.

Что до результативности остальных украинцев, то они имеют такие показатели:
Вадим Иванов («Клирекс») 10 мячей,
Роман Вахула («Рекорд») – 9,
Максим Паутяк («Пяст») – 6,
Тарас Тарасович («Пяст», на данный момент не в команде) – 5,
Виталий Колесник («Ред Девилс») – 3,
Николай Морозов («FC Торунь») – 2.
 
Итак, дальнейшее развитие событий в Экстракласе 6-7 мая, когда будут сыграны матчи 23-го тура. Однако не все команды будут отдыхать и готовиться к началу второй части чемпионата. 28 апреля в Бельско-Бялой и 3 мая в Хожуве «Рекорд» и «Клирекс» разыграют Кубок Польши. Любопытно, что либо Александр Бондарь, либо Вадим Иванов выиграют кубковый трофей второй год подряд. Оба в прошлом сезоне играли в «Ред Девилс», который год назад выиграл Кубок Польши, и тогда у руля команды стоял украинский тренер Олег Зозуля.

22 апреля. 22 тур
 
«Гатта Актив» (Здуньска-Воля) – «AZS UG» (Гданьск) – 4:1 (2:0)
 Ольчак, 6, Крефт, 18-автогол, Кравчик, 39, Шимчак, 39 – Уртновски, 24

«Клирекс» (Хожув) – «FC Торунь» – 3:1 (1:0)
 Лопух, 4, Лутецки, 35, Заставник, 38 – Спычальски, 40

«МКФ Сольна Място» (Величка) – «Рекорд» (Бельско-Бяла) – 2:5 (1:4)
 Скорски, 15, Пржибыл, 26 – Бель, 5,20,29, Франц. 12,19



«Евромастер» (Глогув) – «Ред Девилс» (Хойнице) – 3:2 (1:1)
 Конопацки, 3, Качмар, 37, Жала, 40 – Колесник, 12, Мячковски, 36

«AZS US» (Катовице) – «Ред Дрэгонс» (Пневы) – 6:2 (0:2)
 Салиж, 22, Хевлик, 26, Цигнаровски, 28, Ясински, 38,38, Войтас, 39 – Пясек, 15,20



«Пяст» (Гливице) – «Погонь 04» (Щецин) – 6:2 (2:1)
 Мизгайски, 7,8,40, Шадурски, 25, Греж, 34, Бараньски, 40 – Паутяк, 2-автогол, Геперт, 33



ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА

Анатолий ПОДВОЙСКИЙ

Источник — Sport.ua

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