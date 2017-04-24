Как и в футбольной Экстракласе, в Экстракласе футзальной 22 апреля был сыгран заключительный тур первой части чемпионата. Причем, что любопытно, все матчи, что в футболе, что в футзале, стартовали одновременно – в 18.00 по среднеевропейскому времени.

Главным вопросом, который стоял в туре, было разделение команд на две шестерки, которые во второй части чемпионата сыграют между собой еще в один круг. К моменту начала тура были известны пять из шести команд, которые поведут борьбу за медали. А на единственное вакантное место претендовали три команды – «Клирекс», «Ред Дрэгонс» и «AZS US», причем две последние играли в Катовице между собой. Небольшое позиционное преимущество было у «драконов» из Пнев, которые в случае победы и становились шестой командой.

«Ред Дрэгонс» в первом тайме выглядели предпочтительнее команды Силезского университета, до перерыва усилиями Шимона Пясека обеспечив себе преимущество в два мяча. Однако во втором тайме студенты развернули ситуацию на 180 градусов, забили 6 безответных мячей, и с большим интересом стали ждать новостей из Хожува, очень сильно надеясь на поражение местного «Клирекса». Однако ребят из «AZS US» ждало разочарование – хозяева очень собранно провели игру против «Торуни», которой и самой очки были нужны. И хотя Вадиму Иванову, который зимой существенно усилил «Клирекс», отличиться забитым мячом не удалось, но, тем не менее, хозяева добились победы, и стали той самой шестой командой, которая поборется за один из комплектов медалей.

Второй этап чемпионата Польши стартует 6 мая, и в него команды входят с половиной очков, набранных в предыдущих 22-х турах.

Турнирная таблица в первой шестерке



Турнирная таблица во второй шестерке



Лучшим бомбардиром первой части чемпионата стала Марцин Миколаевич из «Торуни», который 26 раз огорчал своих соперников. Александр Бондарь («Рекорд») делит вторую строчку в рейтинге бомбардиров с Даниэлем Кравчиком из «Гатты Актив» – у обоих по 19 мячей.



Что до результативности остальных украинцев, то они имеют такие показатели:

Вадим Иванов («Клирекс») 10 мячей,

Роман Вахула («Рекорд») – 9,

Максим Паутяк («Пяст») – 6,

Тарас Тарасович («Пяст», на данный момент не в команде) – 5,

Виталий Колесник («Ред Девилс») – 3,

Николай Морозов («FC Торунь») – 2.

Итак, дальнейшее развитие событий в Экстракласе 6-7 мая, когда будут сыграны матчи 23-го тура. Однако не все команды будут отдыхать и готовиться к началу второй части чемпионата. 28 апреля в Бельско-Бялой и 3 мая в Хожуве «Рекорд» и «Клирекс» разыграют Кубок Польши. Любопытно, что либо Александр Бондарь, либо Вадим Иванов выиграют кубковый трофей второй год подряд. Оба в прошлом сезоне играли в «Ред Девилс», который год назад выиграл Кубок Польши, и тогда у руля команды стоял украинский тренер Олег Зозуля.

22 апреля. 22 тур