Кубок Украины. Финал. Локомотив – ХИТ. Анонс

Два полуфинальных матча, которые в рамках «Финала четырех» были сыграны в субботу в киевском спорткомплексе «КПИ-НТУУ», наверняка не оставили равнодушными любителей футзала. То, с каким настроением действовали на площадке и «Сокол», и «Локомотив», и «ХИТ», и «Титан-Заря», не может не вызывать уважения – каждый из выходивших на площадку футболистов хотел сыграть в финале, и это было очевидным.

Так было угодно небесам, что право сыграть в решающем матче за Кубок Украины выпало «Локомотиву» и «ХИТу», у которых оказались крепче нервы в серии послематчевых пенальти. Если подходить к полуфиналам строго по игре, при любом из четырех возможных вариантов финальной пары, можно было бы говорить, что она закономерна. Пользуясь случаем, обязательно стоит сказать, что и «Сокол», и «Титан-Заря» заслуживали права сыграть в финале – ребята, вам реально большое спасибо. Но кубок такая вещь, что дальше, на пути к трофею, должен идти только один.

Несмотря на то, что оба полуфинала по цифрам завершились с разным счетом, но сценарий в них был удивительным образом схожим. Если совсем уж не вдаваться в детали, то и «Локомотив», и «ХИТ» открывали счет, вели в счете, затем по ходу матча проигрывали в один мяч, но затем сравнивали счет, что и приводило к сериям пенальти. И даже в них преимущество команд Евгения Рывкина и Олега Лукьяненко было одинаковым – 2:1. Когда же пара финалистов – «Локомотив» против «ХИТа» – окончательно сложилась, мы получили ремейк финала прошлого года, в котором также друг против друга играли команды Евгения Рывкина и Олега Лукьяненко.

Не удивлюсь, если кто-нибудь из коллег применительно к сегодняшнему финалу приклеит ярлык «реванш», хотя, конечно же, он напрашивается. Однако, всем хорошо известно, что за год в обеих командах произошли кадровые изменения, а в «Локомотиве» их можно назвать даже не большими, а очень большими – вратарь и две четверки футболистов. Один из бывших «железнодорожников» и вовсе сейчас играет в «ХИТе», это Сергей Журба – ему-то у кого реванш брать? У самого себя? Ведь на его счету один из четырех мячей, которые год назад «Локомотив» забил «ХИТу» в финальном матче.

За считанные часы до начала матча лучше поговорить о том, субботний вечер наверняка был сложным у медицинского персонала обеих команд – и харьковчан, и киевлянам финал дался большими усилиями. Если медикам и массажистам предстоит поработать над тем, чтобы футболисты были готовы провести на площадке на высочайшем уровне еще, как минимум, 40 минут (а теоретически могут быть еще и два дополнительных тайма по 5 минут – это финал), то тренерам нужно что-то придумать, чтобы удивить своего оппонента, при этом четко представлять уровень готовности футболистов.

Проблемы есть у каждого из финалистов. У «Локомотива» весь полуфинал с «Соколом» со скамейки запасных смотрел Дмитрий Бондарь. О том, сколь именно такой футболист важен именно в таком матче, говорить излишне. У «ХИТа» же потери произошли уже по ходу матча с «Титан-Зарей». Дмитрий Шувалов в любом случае из-за удаления не сыграет, а это значит, что Олегу Лукьяненко нужно искать вариант первой четверки. Уже в самом конце полуфинала болезненный удар по ноге получил Сергей Шевченко – не факт, что его удастся «поднять» меньше, чем за сутки.

Как бы там ни было, этот финальный матч ожидается с оптимизмом – в обеих командах есть на кого посмотреть, и это мастера высокого уровня. На крупных турнирах частенько бывает, что полуфинальные матчи получаются ярче финальных. Пожелаем же, чтобы сегодняшнего финала это не коснулось. Полуфиналы действительно были интересными, так что футболисты сами в хорошем смысле виноваты, потому что приучили нас к хорошему футзалу. Что же до победителя, то тут, кроме традиционного – пусть победит сильнейший – добавить нечего.

Анатолий ПОДВОЙСКИЙ