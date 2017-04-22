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Турнір розвитку УЄФА: юнацька збірна України обіграла Словенію

У підсумку наші юні футзалісти фінішували другими

  • 22.04.2017 18:32
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futsal.si
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Юнацька збірна України зіграла свій останній матч у рамках «Турніру розвитку УЄФА». Суперником «синьо-жовтих» були господарі змагань – словенці.
 
До середини першого тайму здебільшого йшла боротьба за право володіти ініціативою в цьому матчі. А вже після екватору першої 20-хвилинки підопічні Віталія Одегова повели в рахунку після голу Максима Галича. Однак, радість українців тривала лише хвилину. Саме стільки часу знадобилося словенцям, щоб зрівняти рахунок у зустрічі. І, що найприкріше, допоміг їм у цьому Олег Негела, на якого був записаний автогол. Більше того – через деякий час балканці і взагалі вийшли вперед. Однак, останнє слово у першому таймі було все-таки за українцями. На 20-й хвилині гравець «Сокола» Владислав Вербовий зрівняв цифри на табло – 2:2.
 
Цей «гол у роздягальню» психологічно дуже допоміг гравцям збірної України, які у другому таймі змогли схилити шальки терезів на свою користь. Все почалося з того, що Данило Белан вивів нашу команду вперед. А згодом українці ще кілька разів відмітились у воротах словенської збірної. Відзначимо  Максима Галича, на рахунку якого хет-трик у цьому поєдинку. В результаті збірна України обіграла господарів майданчику і фінішувала другою на словенському «Турнірі розвитку УЄФА».
 
Україна (U-17) – Словенія (U-17) – 6:3
 Галич (11, 34, 40), Вербовий (20), Белан (25), Сенюк (27) – Негела (12 – автогол), Буковец (15), Горіншек (38)
 Белан (9), Бланк (19)
 
Додамо, що першою на цьому «Турнірі розвитку УЄФА» фінішувала збірна Угорщини, яка з рахунком 5:3 обіграла Словаччину.
 

Источник — АФУ

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