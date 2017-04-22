Предлагаем вашему вниманию просмотр видеотрансляций поулфинальных матчей Кубка Украины по футзалу.
22 апреля в 12:00. Сокол (Хмельницкий) - Локомотив (Харьков)
22 апреля в 15:00. ХИТ (Киев) - Титан-Заря (Покровское)
СОКОЛ – ЛОКОМОТИВ. ВИДЕОТРАНСЛЯЦИЯ LIVE
ХИТ – ТИТАН-ЗАРЯ. ВИДЕОТРАНСЛЯЦИЯ LIVE
Источник — АФУ
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