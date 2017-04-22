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Кубок Украины. Финал четырех. Полуфиналы. Видеотрансляция

Начиная с 12.00 смотрите онлайн матчей из спорткомплекса КПИ-НТТУ

  • 22.04.2017 11:30
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Метки
Кубок Украины. Финал четырех. Полуфиналы. Видеотрансляция

Предлагаем вашему вниманию просмотр видеотрансляций поулфинальных матчей Кубка Украины по футзалу.

22 апреля в 12:00. Сокол (Хмельницкий) - Локомотив (Харьков)
22 апреля в 15:00. ХИТ (Киев) - Титан-Заря (Покровское)

СОКОЛ  ЛОКОМОТИВ. ВИДЕОТРАНСЛЯЦИЯ LIVE



ХИТ – ТИТАН-ЗАРЯ. ВИДЕОТРАНСЛЯЦИЯ LIVE

Источник — АФУ

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