Кубок Украины: ХИТ в серии пенальти вырывает путевку в финал

Во втором полуфинальном матче Кубка Украины, которые игрался в киевском спорткомплексе «КПИ-НТУУ» в рамках «Финала четырех», чего скрывать, фаворитом считался «ХИТ». Команда Олега Лукьяненко с блеском прошла регулярный чемпионат, ни разу в нем не проиграв. Что же до кубка, то в нем на пути в «Финал четырех» «хитовцы» оставили за бортом турнира такие мощные команды, как «Продэксим» и «Энергия». Однако, как известно, у кубка свои законы, а уровень нашей Экстра-лиги таков, что любой может обыграть любого. Так что, и «Титан-Заря» имела все основания рассчитывать на успешную кубковую кампанию.

Уже на старте матча команды обменялись голевыми моментами. Сначала Мельник после дальнего удара Шувалов перевел мяч в штангу. У покровчан шанс открыть счет был почти 100-процентным. Милинький с двух метров добивал мяч, который Лысенко отбил перед собой после удара Боргуна, но голкипер «ХИТа» успел накрыть мяч едва ли не на линии ворот. Притом, что опасно было что у одних, что у других ворот, атаки «Титан-Зари» были все-таки острее. Чего стоил только удар Доманского влет на 7-й минуте, когда Лысенко невероятным образом потащил мяч из-под перекладины. Через пару минут уже Кожемяка заставил вратаря киевлян демонстрировать свое мастерство – Лысенко правильно выбрал позицию, и отбил мяч в ближнем углу ворот.

Даже по этим моментам видно, что покровчане выглядели предпочтительнее, но на 13-й произошло то, что мало кто ожидал. Грицовец, уже имея предупреждение, с фолом остановил соперника. По мнению арбитров, нарушение тянуло на желтую, и «Титан-Заре» предстояло две минуты провести в меньшинстве. Больше минуты покровчане очень здорово отзащищались, но все-таки упустили в штрафной Игоря Борсука, который протолкнул мяч за линию ворот.

Сюда же стоит добавить, что на удалении Грицовца у «Титан-Зари» стало пять фолов, но больше нарушений покровчане не допускали. К тому же, игра перестала быть открытой, и счет на табло до перерыва не изменился.

Едва начался второй тайм, как соперники обменялись аналогичными моментами. Сначала Лысенко отбил удар Шеховцова из пределов штрафной, а в ответной атаке киевлян уже Мельник был на пути мяча в ворота после удара Шевченко. Как и в первом тайме, острее были атаки «Титан-Зари», но Лысенко на последнем рубеже действовал безупречно. Однако на 31-й минуте и голкипер «ХИТа» оказался бессилен. Кожемяка, получив передачу на ход, вышел один на один, и, не сближаясь с вратарем, поразил угол ворот.

Добившись столь желанного результата, покровчане взяли игровую паузу, но вскоре взорвались контратакой, которую с фолом остановил Шувалов. И у него уже была желтая, а вторая трансформировалась в красную. На реализацию своего преимущества «Титан-Заре» потребовалось около полуминуты – Милинький сильнейшим низовым ударом пробил Лысенко.

У Олега Лукьяненко уже не было возможности брать тайм-аут, но и без него Корнийчук вышел пятым полевым. Долго пытались киевляне разыграть пятого, и за полминуты до конца второго тайма Корнийчук протолкнул мяч в ворота. Как и в первом полуфинале, финалиста должна была назвать серия пенальти. Её героем стал Владислав Лысенко, отразивший удары Милинького и Боргуна. 2:1 в серии пенальти, и «ХИТ» стал вторым финалистом.

В воскресенье финал – «Локомотив» против «ХИТа»! И, напомним, что начало этого матча в 13.00.

Анатолий ПОДВОЙСКИЙ

1/2 финала Кубка Украины

«ХИТ» (Киев) – «Титан-Заря» (Покровское) – 2:2 (1:0). Пенальти 2:1.

«ХИТ»: Владислав Лысенко – Дмитрий Шувалов, Игорь Борсук, Сергей Журба, Сергей Чепорнюк – Александр Колесников, Александр Корнийчук, Андрей Борсук, Виталий Дзюба, Евгений Юнаков, Сергей Шевченко

«Титан-Заря»: Андрей Мельник – Валерий Грицовец, Дмитрий Шеховцов, Павел Пичкуров, Анатолий Доманский – Анатолий Милинький, Владислав Ященко, Вячеслав Кожемяка, Евгений Лемиш, Максим Линник, Никита Шпигарь, Орест Боргун

Арбитры: Петр Кравцов (Ровно), Артем Духан (Луганск)

Игорь Борсук, 14, Александр Корнийчук, 40 - Вячеслав Кожемяка, 31, Анатолий Милинький, 34. Игорь Борсук, 14, Александр Корнийчук, 40 - Вячеслав Кожемяка, 31, Анатолий Милинький, 34.

Дмитрий Шувалов, 15. - Валерий Грицовец, 7.. Дмитрий Шувалов, 15.- Валерий Грицовец, 7..

Дмитрий Шувалов, 33. - Валерий Грицовец, 13.



Пенальти: Анатолий Милинький - 0:0, Александр Колесников - 1:0, Никита Шпигарь - 1:1, Александр Корнийчук - 2:1, Орест Боргун - 2:1. Дмитрий Шувалов, 33.- Валерий Грицовец, 13.: Анатолий Милинький - 0:0,, А, Орест Боргун - 2:1.

Удары (в створ): 31 (14) – 22 (11).