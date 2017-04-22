Кубок Украины: Локомотив побеждает Сокол и выходит в финал!

«Финал четырех» Кубка Украины по футзалу, который в эти выходные будет разыгран в столичном спорткомплексе «КПИ-НТУУ», открывался матчем между хмельницким «Соколом» и харьковском «Локомотивом», действующим обладателем трофея. Если главный тренер подолян Роман Ковальчик никаких проблем с составом не имел и бросил в бой всех сильнейших, то у его визави, Евгения Рывкин, с кадрами головной боли было с головой. Так и не восстановился полностью Дмитрий Бондарь, который травмировался еще перед отборочными матчами сборной Украины. А, кроме того, Денис Овсянников и Дмитрий Сорокин только-только набирают форму после операций. Тем не менее, оба опытных игрока «железнодорожников» начали игру с первых минут.

А прошли они в очень хорошем темпе, каждая из команд играла исключительно на атаку, и едва ли не каждая из них завершалась ударом. В такой вот своеобразной перестрелке никто не преуспел, а минуты с 7-й по команде Романа Ковальчика «Сокол» стал играть в прессинг. Впрочем, довольно быстро харьковчане с этой тактикой подолян разобрались, и те вынуждены были от жесткого прессинга отказаться.

И все же моменты стали появляться. Очень близки были к голу хмельницкие футболисты, когда на 14-й минуте Литвиненко после сильнейшего удара Педяша отбил мяч перед собой на Хамдамова, который с дуги запустил мяч выше ворот. «Локомотив» ответил через две минуты и более удачно. Александр Сорокин свой рывок на левой бровке завершил силовым прострелом в штрафную, и там Белоцерковец четко сыграл на замыкании.

Роман Ковальчик тут же взял тайм-аут, но через минуту «Сокол» пропустил еще один выпад «железнодорожников». После передачи Литвинова Белоцерковец из штрафной, казалось, бил наверняка, но блестяще сыграл Бакинский, ногой отбив мяч на угловой.

Удачная реализация стандарта помогла «Соколу» сравнять счет. На 18-й минуте подоляне заработали угловой, долго его готовили, после прострела в штрафную Литвиненко две попытки удара по своим воротам заблокировал, но вот с ударом Кручека с метра совладать было нереально.

Тут уже пришел черед брать тайм-аут Евгению Рывкину, и до перерыва «Локомотиву» удалось выйти вперед. Это Дмитрий Сорокин на скорости ушел от Щербаня и пробил в дальний угол без шансов для Бакинского.

В первые минуты второго тайма в центре внимания был Богдан Свиридов. Сначала его удар слева на себя приняла штанга. А чуть позже его опасный удар перед собой отбил Бакинский, а на добивании тот же Свиридов отправил мяч рядом со штангой.

Вскоре на площадке вспыхнула потасовка, но арбитры очень быстро её пресекли, а Дмитрий Сорокин и Зубик продолжили игру, получив по желтой карточке.

Градус игры явно вырос, а когда футболисты на нервах, больше и ошибок. Бакинский был на высоте, когда отбил опасные удары Свиридова и Лебедя, а вот Литвиненко оказался бессилен на 28-й минуте, когда Мартынюк пробил по воротам со средней дистанции.

Ровно через минуту «Локомотив» нарушил правила в пятый раз, и это был уже определенный шанс для «Сокола». Подоляне стали играть агрессивно, в том числе и на половине соперника, и на 32-й минуте вынудил ошибиться перед штрафной Литвинова, после чего Педяш несильным ударом поразил угол ворот. 3:2 – «Сокол» впервые повел в счете, а Евгений Рывкин воспользовался своим правом на тайм-аут.

«Локомотив» ситуация вынуждала искать пути спасения, но «Сокол» очень цепко и организованно оборонялся. И все же подопечные Романа Ковальчика ошибку допустили, когда на 37-й минуте в штрафной недоглядели за Александром Сорокиным, который воспользовался передачей брата и сравнял счет.

На 38-й минуте Роман Ковальчик решил рискнуть и выпустил Шеремету пятым полевым. При игре «5 на 4» у «Сокола» шансов на гол не было, как и у «Локомотива» шансов поразить пустые ворота. В итоге дошло до серии пенальти, в которой точнее был «Локомотив», а решающий удар был в активе Богдана Свиридова. «Локомотив» стал первым финалистом Кубка Украины!

Анатолий ПОДВОЙСКИЙ

1/2 финала Кубка Украины

«Сокол» (Хмельницкий) – «Локомотив» (Харьков) – 3:3 (1:2). Пенальти 1:2

«Сокол»: Илья Бакинский – Руслан Шеремета, Александр Педяш, Андрей Лысенко, Андрей Хамдамов – Артур Подлюк, Богдан Кручек, Владислав Щербань, Дмитрий Мартынюк, Святослав Зубик

«Локомотив»: Дмитрий Литвиненко – Евгений Серый, Богдан Свиридов, Денис Овсянников, Ярослав Лебедь – Александр Сорокин, Дмитрий Бондарь, Дмитрий Сорокин, Максим Литвинов, Николай Белоцерковец, Олег Выставной

Арбитры: Ярослав Вовчок (Ивано-Франковск), Александр Кухарь (Кривой Рог)

Богдан Кручек, 18, Дмитрий Мартынюк, 27, Александр Педяш, 32 - Николай Белоцерковец, 16, Дмитрий Сорокин, 20, Александр Сорокин, 37. Богдан Кручек, 18, Дмитрий Мартынюк, 27, Александр Педяш, 32 - Николай Белоцерковец, 16, Дмитрий Сорокин, 20, Александр Сорокин, 37.

Богдан Кручек, 15. Артур Подлюк, 16. Святослав Зубик, 24. - Дмитрий Сорокин, 24. Богдан Свиридов, 27. Богдан Кручек, 15. Артур Подлюк, 16. Святослав Зубик, 24.- Дмитрий Сорокин, 24. Богдан Свиридов, 27.



Пенальти: Руслан Шеремета- 0:0 (вратарь), Денис Овсянников - 0:0 (вратарь), Дмитрий Мартынюк - 1:0, Евгений Серый - 1:1, Андрей Хамдамов - 1:1 (штанга), Богдан Свиридов - 1:2.



Удары (в створ): 25 (15) – 39 (18).