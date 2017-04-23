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Кубок Украины. Финал. Локомотив – ХИТ. Онлайн

13.00. Текстовая трансляция финального матча Кубка Украины по футзалу

  • 23.04.2017 09:00
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Кубок Украины. Финал. Локомотив – ХИТ. Онлайн

Кубок Украины по футзалу, финал. 23.04.2017. 13:00.

Сегодня в 13:00 состоится матч между командами «Локомотив» (Харьков) и «ХИТ» (Киев).
 

Локомотив- ХИТ. Текстовая трансляция.

АНОНС ФИНАЛЬНОГО МАТЧА КУБКА УКРАИНЫ

Следите за событиями онлайн в матче «Локомотив» (Харьков) – «ХИТ» (Киев) в нашей текстовой трансляции. Присоединяйтесь к обсуждению опасных и спорных моментов в комментариях под трансляцией!

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Источник — Sport.ua

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