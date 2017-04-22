Кубок Украины. 1/2 финала. Сокол – Локомотив. Онлайн

Кубок Украины по футзалу, 1/2 финала. 22.04.2017. 12:00.

Сегодня в 12:00 состоится матч между командами «Сокол» (Хмельницкий) и «Локомотив» (Харьков).



АНОНС ПОЛУФИНАЛЬНЫХ МАТЧЕЙ КУБКА УКРАИНЫ



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