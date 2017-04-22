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Кубок Украины. 1/2 финала. Сокол – Локомотив. Онлайн

12.00. Текстовая трансляция полуфинального матча Кубка Украины по футзалу

  • 22.04.2017 08:09
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Кубок Украины. 1/2 финала. Сокол – Локомотив. Онлайн

Кубок Украины по футзалу, 1/2 финала. 22.04.2017. 12:00.

Сегодня в 12:00 состоится матч между командами «Сокол» (Хмельницкий) и «Локомотив» (Харьков).
 

Сокол - Локомотив. Текстовая трансляция.

АНОНС ПОЛУФИНАЛЬНЫХ МАТЧЕЙ КУБКА УКРАИНЫ

Следите за событиями онлайн в матче «Сокол» (Хмельницкий) – «Локомотив» (Харьков) в нашей текстовой трансляции. Присоединяйтесь к обсуждению опасных и спорных моментов в комментариях под трансляцией!

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Источник — Sport.ua

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