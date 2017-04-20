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Турнір розвитку УЄФА: Україна (U-17) мінімально поступилася угорцям

Свій останній матч в Словенії наші юні футзалісти зіграють проти господарів

  • 20.04.2017 22:10
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futsal.si
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Юнацька збірна України у своєму другому матчі на «Турнірі розвитку УЄФА» грала проти збірної Угорщини. Враховуючи той факт, що напередодні обидві команди виграли свої поєдинки у Словаччини та Словенії відповідно, це був поєдинок лідерів, і багато в чому саме він мав визначити подальшу турнірну долю обох команд.
 
Як в у грі проти збірної Словаччини, українці пропустили дуже швидкий гол. Відігратись так само швидко не вдалося, однак вже ближче до екватору першого тайму «синьо-жовті» все-таки зрівняли рахунок. М’яч на рахунку капітана нашої команди Мар’яна Масевича. Нічийний результат на табло, в принципі, відображав перебіг подій на паркеті. Шанси вийти знову вперед були як в України, так і в Угорщини. Але за підсумками першої 20-хвилинки на табло палали дві одинички.
 
А другий тайм розпочався зі швидкого голу угорської збірної. На 37-й секунді другої половини гри Адам Сукс вивів наших південно-західних сусідів уперед. Такий перебіг подій змушував підопічних Віталія Одегова шукати можливості для того, щоб швидко відігратися, але зробити їм цього не вдалося. Більше того – на 27-й хвилині «синьо-жовті» знову не змогли завадити Суксу забити, і той оформив дубль – 3:1. Після цього залишалася надія лише на те, що угорці, як і в матчі зі словенцями, віддадуть ініціативу нашій команді або знову зарано повірять у перемогу. Проте, ці сподівання були марними. Вочевидь, підопічні Жолта Фехера зробили висновки з попередньої гри, тому намагались не допустити повторення подібного сценарію. Однак, на 39-й хвилині Максим Галич подарував українській збірній надію на порятунок, скоротивши рахунок до мінімуму. Українці тут же пішли з п’ятим, але реалізувати штучну більшість не змогли і, як наслідок, програли з рахунком 2:3.
 
Свій останній матч на «Турнірі розвитку УЄФА» збірна України (U-17) зіграє у суботу, 22 квітня. Суперником нашої команди буде господар змагань – збірна Словенії (U-17)
 
Угорщина (U-17) – Україна (U-17) – 3:2 (1:1)
 
 Мілавоч (2), Сукс (21, 27) – Масевич (9), Галич (39)
 Тама (4), Мога (7) 

Источник — АФУ

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