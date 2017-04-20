



Пропонуємо Вашій увазі офіційне промо-відео «Фіналу чотирьох» Кубку України з футзалу сезону 2016/2017 р. р., матчі якого відбудуться у столичному спорткомплексі КПІ 22 та 23 квітня.

Зазначимо, що всі матчі «Фіналу чотирьох» Кубку України будуть показані у прямому ефірі на каналі «XSPORT».

