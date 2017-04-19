Турнір розвитку УЄФА: Україна стартує з перемоги над Словаччиною

Українці дуже швидко пропустили – вже на 3-й хвилині. Але у той же час вони змогли так само швидко відігратись – «ураганівець» Олег Негела на 5-й хвилині став автором першого голу нашої збірної на «Турнірі розвитку УЄФА». Цей гол додав підопічним Віталія Одегова впевненості, і вони протягом першого тайму виглядали краще за своїх словацьких візаві. Відповідно, українці і атакували більше. Але забити змогли лише один раз – гол на рахунку житомирянина Дениса Бланка.



У другому таймі гра йшла на зустрічних курсах, і рахунок, відповідно, міг змінитись як в один бік, так і в інший. На жаль, наші хлопці не змогли на останніх хвилинах втримати переможний рахунок, дозволивши Коріцині зрівняти цифри на табло.

Оскільки нічиї у цьому турнірі не передбачені регламентом, то обом командам довелося пробивати післяматчеві 6-метрові. Основна серія закінчилася внічию, тому далі вже пішла боротьба нервів до першого промаху. І в цій боротьбі міцнішими виявилися нерви воротаря збірної України та «Урагану» Гнатковського, який потягнув пенальті від Куруца і подарував перемогу збірній України.

В четвер, 20 квітня, наша команда зіграє о 18.00 за київським часом зі збірною Угорщини.

Україна (U-17) – Словаччина (U-17) – 2:2. Пенальті – 4:3

Негела (5), Бланк (17) – Шевчик (3), Коріцина (39) Негела (5), Бланк (17) – Шевчик (3), Коріцина (39)

Сенюк (27) – Ріпел (38) Сенюк (27) – Ріпел (38)

Серія пенальті:

Україна: Галич – 1:0, Бланк – 2:0, Мельник – 2:1 (мимо), Масевич – 3:2, Белан – 4:3

Словаччина: Шевчик – 1:0 (штанга), Бачо – 2:1, Вактор – 2:2, Ріпел – 3:3, Куруц – 4:3 (воротар)