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Локомотив (Харьков)
22.04.2017 12:00   ТВ-трансляция: 

Кубок Украины. Финал четырех.1/2 финала. Анонс

И снова Киев, и снова футзальный праздник – на этот раз на кону кубковый трофей

  • 21.04.2017 12:35
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Кубок Украины. Финал четырех.1/2 финала. Анонс
Спустя 10 дней после того фееричного праздника футзала, который был в киевском Дворце спорта 8-11 апреля в рамках основного раунда квалификации чемпионата Европы, Киев вновь будет в центре внимания футзальной общественности. Конечно, «Финал четырех» Кубка Украины, который 22-23 апреля пройдет в спорткомплексе «КПИ-НТУУ», в глобальном смысле не сопоставим с матчами национальной сборной, но, тем не менее, и три кубковых матча, который будут сыграны в субботу и воскресенье, это безусловно событие.
 
Излишне говорить, какое приподнятое настроение сейчас царит в нашей футзальной среде. Сборная Украины сделала огромное дело, и речь здесь не только о прямой путевке на Евро. То, что сборная Украины уже в числе финалистов словенского Евро, дает возможность спокойно прорабатывать планы на следующий сезон всем командам Экстра-лиги. В нашем футзале будет привычный календарь, в котором будут перерывы только на официальные окна УЕФА, а тренерскому штабу сборной Украины можно планировать подготовку национальной команды целенаправленно к 30-му января 2018 года, когда и начнется финальная часть чемпионата Европы.
 
Если же переходить ближе к Кубку Украины, то в ближайшие выходные у киевских любителей футзала и гостей столицы будет замечательная возможность увидеть в деле покорителей Бельгии, Черногории и Хорватии, которые будут выступать в футболках своих клубов. А это – Сергей Журба и Сергей Чепорнюк (оба – киевский «ХИТ»), Николай Белоцерковец (харьковский «Локомотив»), Александр Педяш (хмельницкий «Сокол»).          
 
12.00. «Сокол» (Хмельницкий) – «Локомотив» (Харьков)
 
Откроется «Финал четырех» матчем между действующим обладателем Кубка Украины харьковским «Локомотивом» и хмельницким «Соколом». Наверняка, многие уже и забыли, что эти команды как раз на стадии полуфинала играли друг против друга в Кубке Украины в 2014 году, и тогда в матче, который проходил в Черкассах, «железнодорожники» добились победы 3:0. Команда из Хмельницкого тогда называлась «Спортлидер+», но сути дела это не меняет.
 
С того времени много воды утекло, и изменения есть и в стане «Сокола», и у «Локомотива». В большей степени они коснулись подолян, у которых из того состава трехлетней давности на площадку может выйти лишь Дмитрий Мартынюк. Тем и привлекательнее для подопечных Романа Ковальчика предстоящая игра, что для подавляющего большинства футболистов игра такого уровня в футбольной карьере будет впервые. Что же до самого главного тренера «Сокола», то Роману Николаевичу уже ведомо, что такое – кубковый триумф. Ох, как же это было давно, но тем не менее. В 2008 году Роман Ковальчик со второго захода привел свою команду, а это был львовский «ТВД», к победе в финале Кубка Украины, который в том году проходил в Харькове. Почему со второго захода? Годом ранее Роману Ковальчику всего чуть-чуть не хватило для кубового триумфа, когда по пенальти был проигран финал «Енакиевцу».
 
Победа в Кубке Украины год назад была всего второй для «железнодорожников», и говорить, что «Локомотив» – это кубковая команда, нет оснований. И в 2009 году, и в 2016-м трофей дался харьковчанам очень непросто, а между двумя этими победами было немало разочарований, когда команда вылетала то на ранних стадиях турнира, то добиралась до финала, была близка к победе в нем, но проигрывала по пенальти.
 
Свой путь в Киев «Сокол» начал с матчей 1/8 финала против «ЛТК/ИнБев/НПУ», и был сильнее что в гостях 4:1, что дома 4:2. Не самый сложный соперник был у команды Романа Ковальчика в четвертьфинале – днепровский «Екатеринославхлеб». Какие-то амбиции у аматорского коллектива перед началом этой дуэли были, но их пришлось поумерить уже после матча в Днепре, который «соколы» выиграли 4:1. В ответной игре в Хмельницком никаких неожиданностей не было – 5:0.
 
А вот путь «Локомотива» в «Финал четырех» был тернистым. Правда, это не касается стадии 1/8 финала. Здесь у харьковчан были два матча с одесской аматорской командой «МКВ», которая хотя и старалась, но серьезную конкуренцию составить не смогла. В четвертьфинале же «Локомотив» и его соперник «Кардинал-Ровно» порадовали любителей футзала двумя результативными матчами. 5:4 выиграли «железнодорожники» в Харькове, в Ровно была боевая ничья 5:5, которая и позволила команде Евгения Рывкина пробиться в полуфинал.

И в нем говорить о фаворите, только время терять – его нет, чему подтверждение результаты двух матчей, которые «Локомотив» и «Сокол» сыграли в регулярном чемпионате. 5:2 «Локомотив» выиграл в Харькове, 6:3 – «Сокол» взял реванш в Хмельницком. В тех матчах «родные стены» помогли и одним, и другим, в субботу же – сильнейший будет выявлен на нейтральной площадке.
 
22 апреля, суббота
«Сокол» (Хмельницкий)  «Локомотив» (Харьков)  
Киев. Спорткомплекс «КПИ-НТУУ». 12.00
 Арбитры: Ярослав Вовчок (Ивано-Франковск), Александр Кухарь (Кривой Рог)
Наблюдатель арбитража: Сергей Кравцов (Киев)
Видеотрансляция на телеканале «XSport»


15.00. «ХИТ» (Киев) – «Титан-Заря» (Покровское)
 
Никто, наверное, не будет спорить с тем, что у каждого из участников «Финала четырех» огромное желание поднять кубок над головой в знак своего триумфа. Но рискнем предположить, что по сравнению с тремя другими командами у киевского «ХИТа» оно будет наибольшим. А как, скажите, может быть по-другому, если команда Олега Лукьяненко играла в финалах двух последних розыгрышей, но оба раза вынуждена была уступить.
 
В 2015 году, после победы над «Энергией» в полуфинале, в решающем матче против «Манзаны» «ХИТ» даже был фаворитом, но эта самая «Манзана», выбивавшая всех своих соперников в сериях пенальти, осталась верна себе и в финале. Год назад на «ХИТ» в финале против «Локомотива» ставок было меньше, киевляне и проиграли 2:4. Каков настрой сейчас у подопечных Олега Лукьяненко, тут двух мнений быть не может – кубок брать пора!
 
«Титан-Заря» во второй раз в своей истории сыграет на столь высокой стадии кубкового турнира, а впервые это было в 2012 году. Тогда в Ивано-Франковске также игрался «Финал четырех», и в полуфинале покровчане ничего не смогли противопоставить харьковскому «Локомотиву», проиграв 1:4. Только два футболиста из нынешнего состава «Титан-Зари» участвовали в том матче, это Анатолий Милинький и нынешний главный тренер Павел Пичкуров.
 
Истрию своих противостояний в кубке «ХИТ» и «Титан-Заря» начнут писать в Киеве. Чтобы сыграть в полуфинале, покровчане сначала убрали со своего пути ивано-франковскую «Визу-Вторму» 3:1 и 6:1, а в четвертьфинале в первом матче против черноморского «Uni-Laman» обеспечили себе такой задел, выиграв 5:1, что поражение в ответном матче 3:4 не стало каким-то разочарованием. У «ХИТа» же кубковая сетка была самой сложной из всех участников «Финала четырех». В 1/8 финала были два очень сложных матча с «Продэксимом», в которых киевляне добились побед 4:2 (дома) и 2:1 (в гостях). Два убойных поединка были и в четвертьфинале, но и «Энергию» «ХИТ» смог обыграть в каждом из них – 2:1 (во Львове) и 3:2 (в Киеве).

В заключение следует вспомнить о двух матчах в регулярном чемпионате. В первом круге, в Покровском, «ХИТ» выиграл 3:0, а вот во втором круге «Титан-Заря» продемонстрировала неплохие морально-волевые качества, когда сумела свести матч к ничьей 2:2, уступая незадолго до финальной сирены 0:2.
 
22 апреля, суббота
«ХИТ» (Киев)  «Титан-Заря» (Покровское)  
Киев. Спорткомплекс «КПИ-НТУУ». 15.00
 Арбитры: Петр Кравцов (Ровно), Артем Духан (Луганск)
Наблюдатель арбитража: Роман Проць (Дрогобыч)
Видеотрансляция на телеканале «XSport»

Как будут разворачиваться события в кубковых полуфиналах, об этом можно будет узнать из наших текстовых онлайн-трансляций. Что же до видеотрансляций, то оба полуфинала будут показаны на официальном канале Ассоциации футзала Украины в YouTube.

Анатолий ПОДВОЙСКИЙ

 

 

Источник — Sport.ua

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