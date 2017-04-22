Кубок Украины. Финал четырех.1/2 финала. Анонс

Спустя 10 дней после того фееричного праздника футзала, который был в киевском Дворце спорта 8-11 апреля в рамках основного раунда квалификации чемпионата Европы, Киев вновь будет в центре внимания футзальной общественности. Конечно, «Финал четырех» Кубка Украины, который 22-23 апреля пройдет в спорткомплексе «КПИ-НТУУ», в глобальном смысле не сопоставим с матчами национальной сборной, но, тем не менее, и три кубковых матча, который будут сыграны в субботу и воскресенье, это безусловно событие.

Излишне говорить, какое приподнятое настроение сейчас царит в нашей футзальной среде. Сборная Украины сделала огромное дело, и речь здесь не только о прямой путевке на Евро. То, что сборная Украины уже в числе финалистов словенского Евро, дает возможность спокойно прорабатывать планы на следующий сезон всем командам Экстра-лиги. В нашем футзале будет привычный календарь, в котором будут перерывы только на официальные окна УЕФА, а тренерскому штабу сборной Украины можно планировать подготовку национальной команды целенаправленно к 30-му января 2018 года, когда и начнется финальная часть чемпионата Европы.

Если же переходить ближе к Кубку Украины, то в ближайшие выходные у киевских любителей футзала и гостей столицы будет замечательная возможность увидеть в деле покорителей Бельгии, Черногории и Хорватии, которые будут выступать в футболках своих клубов. А это – Сергей Журба и Сергей Чепорнюк (оба – киевский «ХИТ»), Николай Белоцерковец (харьковский «Локомотив»), Александр Педяш (хмельницкий «Сокол»).

12.00. «Сокол» (Хмельницкий) – «Локомотив» (Харьков)

Откроется «Финал четырех» матчем между действующим обладателем Кубка Украины харьковским «Локомотивом» и хмельницким «Соколом». Наверняка, многие уже и забыли, что эти команды как раз на стадии полуфинала играли друг против друга в Кубке Украины в 2014 году, и тогда в матче, который проходил в Черкассах, «железнодорожники» добились победы 3:0. Команда из Хмельницкого тогда называлась «Спортлидер+», но сути дела это не меняет.

С того времени много воды утекло, и изменения есть и в стане «Сокола», и у «Локомотива». В большей степени они коснулись подолян, у которых из того состава трехлетней давности на площадку может выйти лишь Дмитрий Мартынюк. Тем и привлекательнее для подопечных Романа Ковальчика предстоящая игра, что для подавляющего большинства футболистов игра такого уровня в футбольной карьере будет впервые. Что же до самого главного тренера «Сокола», то Роману Николаевичу уже ведомо, что такое – кубковый триумф. Ох, как же это было давно, но тем не менее. В 2008 году Роман Ковальчик со второго захода привел свою команду, а это был львовский «ТВД», к победе в финале Кубка Украины, который в том году проходил в Харькове. Почему со второго захода? Годом ранее Роману Ковальчику всего чуть-чуть не хватило для кубового триумфа, когда по пенальти был проигран финал «Енакиевцу».

Победа в Кубке Украины год назад была всего второй для «железнодорожников», и говорить, что «Локомотив» – это кубковая команда, нет оснований. И в 2009 году, и в 2016-м трофей дался харьковчанам очень непросто, а между двумя этими победами было немало разочарований, когда команда вылетала то на ранних стадиях турнира, то добиралась до финала, была близка к победе в нем, но проигрывала по пенальти.

Свой путь в Киев «Сокол» начал с матчей 1/8 финала против «ЛТК/ИнБев/НПУ», и был сильнее что в гостях 4:1, что дома 4:2. Не самый сложный соперник был у команды Романа Ковальчика в четвертьфинале – днепровский «Екатеринославхлеб». Какие-то амбиции у аматорского коллектива перед началом этой дуэли были, но их пришлось поумерить уже после матча в Днепре, который «соколы» выиграли 4:1. В ответной игре в Хмельницком никаких неожиданностей не было – 5:0.

А вот путь «Локомотива» в «Финал четырех» был тернистым. Правда, это не касается стадии 1/8 финала. Здесь у харьковчан были два матча с одесской аматорской командой «МКВ», которая хотя и старалась, но серьезную конкуренцию составить не смогла. В четвертьфинале же «Локомотив» и его соперник «Кардинал-Ровно» порадовали любителей футзала двумя результативными матчами. 5:4 выиграли «железнодорожники» в Харькове, в Ровно была боевая ничья 5:5, которая и позволила команде Евгения Рывкина пробиться в полуфинал.



И в нем говорить о фаворите, только время терять – его нет, чему подтверждение результаты двух матчей, которые «Локомотив» и «Сокол» сыграли в регулярном чемпионате. 5:2 «Локомотив» выиграл в Харькове, 6:3 – «Сокол» взял реванш в Хмельницком. В тех матчах «родные стены» помогли и одним, и другим, в субботу же – сильнейший будет выявлен на нейтральной площадке.

22 апреля, суббота «Сокол» (Хмельницкий) – «Локомотив» (Харьков) Киев. Спорткомплекс «КПИ-НТУУ». 12.00 СОКОЛ – ЛОКОМОТИВ. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА Арбитры: Ярослав Вовчок (Ивано-Франковск), Александр Кухарь (Кривой Рог) Наблюдатель арбитража: Сергей Кравцов (Киев) Видеотрансляция на телеканале «XSport»



15.00. «ХИТ» (Киев) – «Титан-Заря» (Покровское)