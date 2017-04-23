В рабочем режиме завершился регулярный чемпионат Италии по футзалу. 22 апреля были сыграны 6 матчей, который сформировали четвертьфинальные пары плей-офф.

Собственно к заключительному туру регулярки Серии А были известны все 8 команд, которые сыграют в плей-офф, оставалось лишь расставить их по своим местам. С первыми двумя командами никаких изменений быть не могло, тем не менее, и «Пескара», и «Лупаренсе» не позволили себе играть спустя рукава, и завершили первую часть чемпионата на мажорной ноте. «Волки» вообще отыграли в своё удовольствие, забив в ворота «Каме Доссон» 13 безответных мячей.

Сложнее матч ожидался у «Пескары», у которой был выезд в Неаполь, он таким и стал. У «Лолло Каффе Наполи С5», в целом безобразно отыгравшего второй круг – всего-то две победы, был еще теоретический шанс поменять своё четвертое место на третье, и подопечные Франческо Чипполы за него всерьез решили побороться. Дави на 5-й минуте открыл счет, и только в середине тайма Дуарте смог этот мяч отыграть. Но после перерыва игра уже пошла с преимуществом «дельфинов», которые за счет точных ударов Куццолино и Моргадо ушли в отрыв в два мяча. Неаполитанцы перешли «на пятого», но до финальной сирены команды лишь обменялись забитыми мячами. 2:4 – победа «Пескары», и в этой паре команд все остались на своих местах.

Единственная же перестановка произошла в нижней части сетки плей-офф. «Киоли Коджианко Футзал» на выезде разобрался с «Лацио» 5:1, за счет чего и обошел «Каос Футзал», сыгравший в гостях вничью 1:1 с «Аква&Сапоне». «Киоли Коджианко Футзал» в регулярном чемпионате финишировал шестым, подвинув «Каос Футзал» на 7-е место.

В любом чемпионате всегда интерес вызывает, а что там внизу. А там никаких изменений по итогу тура не произошло. «Лациале», даже проиграв, заняли 10-е место, и сумели избежать нервотрепки, связанной с участием в двух матчах плей-аут. Так что, за то, чтобы не вылететь из Серии А в Серию А2, бой не на жизнь, а на вылет поведут «Каме Доссон» и «Футзал Исола». Кстати, матчи плей-аут будут сыграны 29 апреля и 6 мая, причем первая игра пройдет на домашней площадке «Футзал Исолы».

Что же до плей-офф, то в нем имеем такие пары четвертьфиналистов:



«Аксед Груп Латина» (8) – «Пескара С5» (1)

«Ма Груп Имола» (5) – «Лолло Каффе Наполи С5» (4)

«Киоли Коджианко Футзал» (6) – «Аква&Сапоне» (3)

«Каос Футзал» (7) – «Лупаренсе» (2)

Базовая дата первых матчей – 6 мая, и они пройдут на площадках команд, занявших в регулярном чемпионате более низкие места. Вторые матчи – 11 мая, третьи (в случае необходимости) – 13 мая.

22 тур. 22 апреля