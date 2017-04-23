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Лацио проигрывает, но избегает матчей плей-аут за вылет в Серию А2

22 тур. «Лупаренсе», завершая регулярный чемпионат, порадовал болельщиков 13-ю забитыми мячами

  • 23.04.2017 09:45
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divisionecalcioa5.it, «Лупаренсе» – «Каме Доссон»
© divisionecalcioa5.it, «Лупаренсе» – «Каме Доссон»
В рабочем режиме завершился регулярный чемпионат Италии по футзалу. 22 апреля были сыграны 6 матчей, который сформировали четвертьфинальные пары плей-офф.
 
Собственно к заключительному туру регулярки Серии А были известны все 8 команд, которые сыграют в плей-офф, оставалось лишь расставить их по своим местам. С первыми двумя командами никаких изменений быть не могло, тем не менее, и «Пескара», и «Лупаренсе» не позволили себе играть спустя рукава, и завершили первую часть чемпионата на мажорной ноте. «Волки» вообще отыграли в своё удовольствие, забив в ворота «Каме Доссон» 13 безответных мячей.
 
Сложнее матч ожидался у «Пескары», у которой был выезд в Неаполь, он таким и стал. У «Лолло Каффе Наполи С5», в целом безобразно отыгравшего второй круг – всего-то две победы, был еще теоретический шанс поменять своё четвертое место на третье, и подопечные Франческо Чипполы за него всерьез решили побороться. Дави на 5-й минуте открыл счет, и только в середине тайма Дуарте смог этот мяч отыграть. Но после перерыва игра уже пошла с преимуществом «дельфинов», которые за счет точных ударов Куццолино и Моргадо ушли в отрыв в два мяча. Неаполитанцы перешли «на пятого», но до финальной сирены команды лишь обменялись забитыми мячами. 2:4 – победа «Пескары», и в этой паре команд все остались на своих местах.
 
Единственная же перестановка произошла в нижней части сетки плей-офф. «Киоли Коджианко Футзал» на выезде разобрался с «Лацио» 5:1, за счет чего и обошел «Каос Футзал», сыгравший в гостях вничью 1:1 с «Аква&Сапоне». «Киоли Коджианко Футзал»  в регулярном чемпионате финишировал шестым, подвинув «Каос Футзал» на 7-е место.
 
В любом чемпионате всегда интерес вызывает, а что там внизу. А там никаких изменений по итогу тура не произошло. «Лациале», даже проиграв, заняли 10-е место, и сумели избежать нервотрепки, связанной с участием в двух матчах плей-аут. Так что, за то, чтобы не вылететь из Серии А в Серию А2, бой не на жизнь, а на вылет поведут «Каме Доссон» и «Футзал Исола». Кстати, матчи плей-аут будут сыграны 29 апреля и 6 мая, причем первая игра пройдет на домашней площадке «Футзал Исолы».
 
Что же до плей-офф, то в нем имеем такие пары четвертьфиналистов:
 
«Аксед Груп Латина» (8) – «Пескара С5» (1)
 «Ма Груп Имола» (5) – «Лолло Каффе Наполи С5» (4)
 «Киоли Коджианко Футзал» (6) – «Аква&Сапоне» (3)
 «Каос Футзал» (7) – «Лупаренсе» (2)
 
Базовая дата первых матчей – 6 мая, и они пройдут на площадках команд, занявших в регулярном чемпионате более низкие места. Вторые матчи – 11 мая, третьи (в случае необходимости) – 13 мая. 

22 тур. 22 апреля
 
«Аква&Сапоне» – «Каос Футзал» – 1:1 (1:0)
 Дзанелла (16) – Титон (38)

«Аксед Груп Латина» – «Ма Груп Имола» – 4:3 (0:0)
 Корсо (21), Пика Пау (23,27), Авеллино (40) – Кастана (30), Елавич (32), Хосе Реверт (36)

«Футзал Исола» – «Реал Риети» – 0:4 (0:3)
 Паулиньо (4,12), Корсини (5), Эмер (36, автогол)



«ТКЧ Лацио» – «Киоли Коджианко Футзал» – 1:5 (1:0)
 Лайон (9) – Раубо (21,25), Мазони (26), Фусари (28), Визонан (34)

«Лолло Каффе Наполи С5» – «Пескара С5» – 2:4 (1:1)
 Дави (5), Де Баил (37) – Дуарте (13), Куццолино (29), Моргадо (34), Борруто (40)

«Лупаренсе» – «Каме Доссон» – 13:0 (4:0)
 Алан Бранди (4,17,26), Бертони (11,30), Фолья (12,28), Манкусо (25,37), Таборда (37), Хоук (37,39), Муфаддаль (40)

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА

Анатолий ПОДВОЙСКИЙ
 

Источник — Sport.ua

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