Регулярный чемпионат Испании по футзалу стремительно накатывает на финиш – позади остался 29-й тур, который дал ответ на один из самых важных вопросов, кто же станет его чемпионом, и, как следствие, получит преимущество своей площадки на всех стадиях плей-офф. Долгое время шли то ноздря в ноздрю, то сменяя друг друга «Мовистар Интер» и «Барселона Ласса», но стоило каталонцам неделю назад споткнуться в матче против «Магны Гурпеа», как чемпионы Испании тут же сполна воспользовались своим шансом.

Как известно, на следующей неделе в Алматы пройдет «Финал четырех» Кубка УЕФА, и свой матч чемпионата из 30-го тура, который выпал на еврокубковые даты, «Мовистар Интер» провел ранее, в среду 19 апреля. Соперник был совершенно не проблемным – выбывающая в Сегунду «Хумилья». Команда Хесуса Веласко отправилась на выезд без Рикардиньо, которому в конце регулярки дали паузу, но и без него «мовистаровцы» не имели проблем. Стоило только после ничьей в первом тайме гостям добавить, как «Хумилья» сдалась на милость победителя.

После этой победы «Мовистар Интеру» до победы в регулярном чемпионате оставалось сделать только один шаг. А в том, что он будет сделан, сомнений не было – и в 29-м туре соперник у чемпионов был из низов турнирной таблицы, еще одна команда из провинции Мурсия «Пластикос Ромеро Картахена». Играя у себя дома, подопечные Хесуса Веласко могли себе позволить сыграть в экономрежиме, что не помешало добиться победы с очень популярным счетом 5:0. Она и оформила «Мовистар Интеру» победу в регулярном чемпионате, который команда завершила, отыграв все 30 матчей.

Кто же будет вторым, «Барселона Ласса» или «Эль Посо Мурсия», ответ на этот вопрос будет дан только в заключительном туре. Ну, а в отчетном туре каталонцы и мурсийцы синхронно забили своим соперникам по 7 мячей. У «Эль Посо Мурсии» трудности с «Бурелой» были только в первом тайме, а потом соперник, сражающийся за место в Примере, был методично положен на лопатки. А вот «Барселоне Ласса» в каталонском дерби против «Санта Коломы» пришлось напрягаться. Фактически полтора тайма говорить о победителе не приходилось, но голы лучшего бомбардира футзальной «Барсы» бразильца Феррао, а затем и Жоао Батисты вынудили «Катгаз Э. Санта Колому» признать своё поражение.

Забегая вперед, скажем, что через неделю у обеих команд сложные выездные матчи. «Барселона Ласса» будет играть в Хаэне, а «Эль Посо Мурсия» в Туделе против «Рибера Наварры», и тут, как говорится, могут быть варианты. Причем для фаворитов – самые неожиданные.

Почему – тут такое объяснение. «Рибера Наварра» в отчетном туре потеряла два очка в Сарагосе, причем обидным образом, пропустив незадолго до финальной сирены. Однако шансы вскочить в плей-офф еще сеть. Не самые большие, но они есть. Отставание от восьмого места – ровно одна победа, т.е., три очка. Правда, ликвидировать их можно, если и сама «Рибера Наварра» выиграет, плюс «Катгаз Э. Санта Колома» должна дома проиграть «Риос Реноваблес Сарагосе». В общем, гадать здесь можно сколько угодно, но лучше все-таки подождать развязки.

Как и внизу турнирной таблицы. Кто там может теперь выдохнуть свободно, так это «Леванте». Команда Давида Мадрида любителям футзала Валенсии подарила настоящий праздник, разгромив «Гран-Канарию», чем полностью обезопасила себя от треволнений, связанных с результатом матча 30-го тура. Все-таки смена тренера, которая в «Леванте» произошла в конце прошлого года, оправдала себя, и команда сохранила место в Примере.

А в подвешенном состоянии перед заключительным туром остались три команды. Это упоминавшаяся уже «Гран-Канария», а также «Пескадос Рубен Бурела» и «Пластикос Ромеро Картахена». Причем самый сложный соперник как раз у команды с Канарских островов, которой предстоит своего рода «островное дерби» с «Пальмой Футзал», которая, как известно, базируется на Балеарских островах.

Итак, 30-й тур в Примере пройдет 28-29 апреля, причем 6 из семи матчей будут сыграны одновременно в первый игровой день тура с началом по времени в 22.00 (это по Киеву). И лишь одна игра из-за трансляции по ТВ пройдет 29 апреля – «Рибера Наварра» против «Эль Посо Мурсии». Любопытно, что на текущий момент она вроде бы имеет значение для обеих команд, но когда она будет начинаться, вполне может быть, что она уже не будет иметь никакого значения.



19 апреля. 30 тур

«Хумилья» – «Мовистар Интер» – 2:7 (1:1)