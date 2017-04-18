Турнир развития УЕФА: сборная Украины (U-17) вылетела в Словению

18 апреля в 14.45 рейсом LO 752 авиакомпании LOT юношеская сборная Украины по футзалу (U-17) вылетела в Варшаву. Столица Польши – это промежуточная остановка на пути в словенский городок Подчетртек. Чтобы добраться до места проведения «Турнира развития», который проходит под эгидой УЕФА, из Варшавы сборной Украины предстоит перелет в Загреб, а уже из него автобусом нужно будет преодолеть расстояние в 70 км непосредственно до Подчетртека.





В этом городе украинская делегация, которая в целом насчитывает 16 человек, будет располагаться в четырехзвездочном отеле «Terme Olimia - Breza», как и остальные участники турнира, в котором принимают участие сборные Словении, Венгрии и Словакии.

Главный тренер юношеской сборной Украины Виталий Одегов в состав команды включил 12 игроков – именно такое количество футболистов разрешено УЕФА для участия в «Турнирах развития»:

- голкиперы:

Владимир Гнатковский (14.07.2001, «Ураган-2 КФВ», Ивано-Франковск)

Владислав Липчинский (18.10.2001, «Сокол-2», Хмельницкий)

- полевые игроки:

Денис Бланк (11.11.2001, «Полесье-2000», Житомир)

Данило Першин (09.07.2000, «Таврия», Васильевка)

Владислав Вербовый (23.07.2000, «Сокол-2», Хмельницкий)

Олег Негела (23.01.2000, «Ураган-2 КФВ», Ивано-Франковск)

Владислав Завертаный (05.01.2000, «Ураган-2 КФВ», Ивано-Франковск)

Марьян Масевич (16.09.2000, «Ураган-2 КФВ», Ивано-Франковск)

Роман Мельник (07.03.2000, «Сокол-2», Хмельницкий)

Данило Билан (21.09.2000, «Темп», Энергодар)

Максим Галич (18.07.2000, ДЮСШ, Васильковка)

Петр Сенюк (24.02.2000, «Ураган-2 КФС», Ивано-Франковск).

Календарь турнира

19 апреля, среда

18.00. Украина – Словакия

20.00. Словения – Венгрия

20 апреля, четверг

18.00. Венгрия – Украина

20.00. Словения – Словакия

22 апреля, суббота

13.00. Венгрия – Словакия

15.00. Словения – Украина





- время начала всех матчей – киевское.





Все матчи турнира пройдут в спорткомплексе «Terme Olimia».

Анатолий ПОДВОЙСКИЙ