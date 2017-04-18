Турнир развития УЕФА: сборная Украины (U-17) вылетела в Словению

18 апреля в 14.45 рейсом LO 752 авиакомпании LOT юношеская сборная Украины по футзалу (U-17) вылетела в Варшаву. Столица Польши – это промежуточная остановка на пути в словенский городок Подчетртек. Чтобы добраться до места проведения «Турнира развития», который проходит под эгидой УЕФА, из Варшавы сборной Украины предстоит перелет в Загреб, а уже из него автобусом нужно будет преодолеть расстояние в 70 км непосредственно до Подчетртека.
В этом городе украинская делегация, которая в целом насчитывает 16 человек, будет располагаться в четырехзвездочном отеле «Terme Olimia - Breza», как и остальные участники турнира, в котором принимают участие сборные Словении, Венгрии и Словакии.
Главный тренер юношеской сборной Украины Виталий Одегов в состав команды включил 12 игроков – именно такое количество футболистов разрешено УЕФА для участия в «Турнирах развития»:
- голкиперы:
Владимир Гнатковский (14.07.2001, «Ураган-2 КФВ», Ивано-Франковск)
Владислав Липчинский (18.10.2001, «Сокол-2», Хмельницкий)
- полевые игроки:
Денис Бланк (11.11.2001, «Полесье-2000», Житомир)
Данило Першин (09.07.2000, «Таврия», Васильевка)
Владислав Вербовый (23.07.2000, «Сокол-2», Хмельницкий)
Олег Негела (23.01.2000, «Ураган-2 КФВ», Ивано-Франковск)
Владислав Завертаный (05.01.2000, «Ураган-2 КФВ», Ивано-Франковск)
Марьян Масевич (16.09.2000, «Ураган-2 КФВ», Ивано-Франковск)
Роман Мельник (07.03.2000, «Сокол-2», Хмельницкий)
Данило Билан (21.09.2000, «Темп», Энергодар)
Максим Галич (18.07.2000, ДЮСШ, Васильковка)
Петр Сенюк (24.02.2000, «Ураган-2 КФС», Ивано-Франковск).
Календарь турнира
19 апреля, среда
18.00. Украина – Словакия
20.00. Словения – Венгрия
20 апреля, четверг
18.00. Венгрия – Украина
20.00. Словения – Словакия
22 апреля, суббота
13.00. Венгрия – Словакия
15.00. Словения – Украина
- время начала всех матчей – киевское.
Все матчи турнира пройдут в спорткомплексе «Terme Olimia».
Анатолий ПОДВОЙСКИЙ
Источник — Sport.ua
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