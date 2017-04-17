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Збірна України (U-17) готується до Турніру розвитку в Словенії

Перша гра наших юних футзалістів – в середу проти Словаччини

  • 17.04.2017 17:05
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Збірна України (U-17) готується до Турніру розвитку в Словенії
На Великдень юнацька збірна України (U-17) під керівництвом Віталія Одегова зібралась у Броварах, де і розпочала підготовку до матчів «Турніру розвитку УЄФА», який відбудеться наступного тижня у Словенії. Сьогодні «синьо-жовті» провели втягуюче тренування на паркеті Броварського Вищого училища фізкультури, підчас якого був зроблений акцент на фізичні вправи та роботу з м’ячем.







Впродовж тренування керманич збірної України (U-17) Віталій Одегов показував своїм підопічним, як треба розігрувати різноманітні комбінації, а ті, у свою чергу, намагались на практиці втілити побажання свого тренера. Після цього відбулася двостороння гра, під час якої гравці відпрацьовували вихід з високого пресингу, а також швидкий перехід від оборони до атаки. Окрім того, надалі команди, поділившись на «червоних» та «синіх», пограли на четверо імпровізованих воріт, а потім і на шість (з додаванням стандартних футзальних воріт). Родзинки цій двосторонній грі додавав той факт, що команда, яка програла, мала б виконати якесь бажання. В результаті «синім», які програли цей двохсторонній поєдинок, довелося проспівати «Червону руту».
 
Після тренування наставник української збірної Віталій Одегов розповів прес-службі Асоціації футзалу України про підготовку до турніру в Словенії.
 
- Віталій Олексійович, який настрій у хлопців перед змаганнями у Словенії?
- Настрій у всіх гарний. Усі горять бажанням зіграти за збірну на такому високому рівні. Хлопці підтримують один одного, тому обстановка у команді зараз гарна.
 
- Цей збір короткотривалий. Чи була попередня домовленість зіграти з кимось товариську гру?
- Ні, тому що ми тільки сьогодні зібрались, завтра проведемо два тренування, а післязавтра вже вилітаємо до Словенії. Там у нас будуть лише відновлюючи тренування.
 
- Ви вже визначилися з четвірками?
- На 90 % - так.
 
- Чи маєте якусь інформацію про майбутніх суперників?
- На жаль, ні. Збірні серед 17-річних, так само, як і наша, тільки готуються до «Турніру розвитку УЄФА», і навряд чи вони грали якісь товариські матчі, щоб можна було б дістати відео та подивитись. Тому, будемо дивитися на гру суперників вже наживо та робити висновки.
 
- Які завдання будете ставити перед командою на турнір?
- Завдання принципово перемогти ставити не будемо. Дня нас головне на цьому етапі – через «Турнір розвитку УЄФА» готуватись до відбіркових матчів Юнацької Олімпіади. Але зазначу одразу, що двері збірної відкриті для всіх, тому це не означає, що у ній гратимуть тільки ті гравці, які поїдуть у Словенію.

Календар матчів:

19 квітня, середа
18.00. Україна – Словаччина
20.00. Словенія – Угорщина
 
20 квітня, четвер
18.00. Угорщина – Україна
20.00. Словенія – Словаччина
 
22 квітня, субота
13.00. Угорщина – Словаччина
15.00. Словенія – Україна
 
- час початку всіх матчів – київський 
 

Источник — АФУ

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