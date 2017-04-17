Збірна України (U-17) готується до Турніру розвитку в Словенії













На Великдень юнацька збірна України (U-17) під керівництвом Віталія Одегова зібралась у Броварах, де і розпочала підготовку до матчів «Турніру розвитку УЄФА», який відбудеться наступного тижня у Словенії. Сьогодні «синьо-жовті» провели втягуюче тренування на паркеті Броварського Вищого училища фізкультури, підчас якого був зроблений акцент на фізичні вправи та роботу з м’ячем.





Впродовж тренування керманич збірної України (U-17) Віталій Одегов показував своїм підопічним, як треба розігрувати різноманітні комбінації, а ті, у свою чергу, намагались на практиці втілити побажання свого тренера. Після цього відбулася двостороння гра, під час якої гравці відпрацьовували вихід з високого пресингу, а також швидкий перехід від оборони до атаки. Окрім того, надалі команди, поділившись на «червоних» та «синіх», пограли на четверо імпровізованих воріт, а потім і на шість (з додаванням стандартних футзальних воріт). Родзинки цій двосторонній грі додавав той факт, що команда, яка програла, мала б виконати якесь бажання. В результаті «синім», які програли цей двохсторонній поєдинок, довелося проспівати «Червону руту».

Після тренування наставник української збірної Віталій Одегов розповів прес-службі Асоціації футзалу України про підготовку до турніру в Словенії.

- Віталій Олексійович, який настрій у хлопців перед змаганнями у Словенії?

- Настрій у всіх гарний. Усі горять бажанням зіграти за збірну на такому високому рівні. Хлопці підтримують один одного, тому обстановка у команді зараз гарна.

- Цей збір короткотривалий. Чи була попередня домовленість зіграти з кимось товариську гру?

- Ні, тому що ми тільки сьогодні зібрались, завтра проведемо два тренування, а післязавтра вже вилітаємо до Словенії. Там у нас будуть лише відновлюючи тренування.

- Ви вже визначилися з четвірками?

- На 90 % - так.

- Чи маєте якусь інформацію про майбутніх суперників?

- На жаль, ні. Збірні серед 17-річних, так само, як і наша, тільки готуються до «Турніру розвитку УЄФА», і навряд чи вони грали якісь товариські матчі, щоб можна було б дістати відео та подивитись. Тому, будемо дивитися на гру суперників вже наживо та робити висновки.

- Які завдання будете ставити перед командою на турнір?