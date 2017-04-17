Выход сборной Польши по футзалу в раунд плей-офф, несомненно, стал огромным успехом для этой команды, тем более что это стало возможным благодаря ничейному результату, добытому в матче со сборной Испании. Причем, в этой игре подопечные Анджея Бьянги не отбивались изо всех сил 40 минут, а временами навязывали грозным испанцам свою игру.

Теперь в Польше с большим интересом ждут жеребьевки раунда плей-офф, которая состоится 6 июля. Ну, а тем временем в решающую фазу вошел регулярный чемпионат Экстракласы, по итогу которого будет определена шестерка команд – на втором этапе они сыграют между собой еще в один круг. А открылся 21-й тур матчем, одним из двух центральных в туре, который проходил в Щецине, где местная «Погонь 04» принимала «Гатту Актив».

Уже по первым минутам была заметно, что хозяева настроены очень решительно, да и действовали на площадке они с хорошим настроением. Отметим, что в игре не принимал участия Александр Шамотий – игрок «Погони 04» по-прежнему «на травме». На 30-й секунде Артур Юрчак мог открывать счет, но пробил в штангу. А преимущество хозяев паркета начало воплощаться в голы с 8-й минуты, когда Адам Йончик распечатал голкипера «Гатты Актив» Дариуша Словиньски. Стоило хозяевам еще чуть-чуть добавить в скорости, перейдя на прессинг, как оборона чемпионов Польши развалилась, и в течение 43-х секунд Йончик и Солецки довели преимущество «Погони 04» до трех мячей. Тренерский штаб «Гатты Актив» взял тайм-аут, после которого вышел пятый полевой игрок. Но первая же ошибка привела к тому, что через 13 секунд Якубяк довел счет до 4:0. Гости продолжали играть с пятым полевым на своем мяче, и до перерыва команды обменялись забитыми мячами. Ну, а окончательно добили «Гатту Актив» два мяча, влетевшие в пустые ворота в самом начале второго тайма. Игра со спортивной стороны потеряла интерес, а завершилось все настоящим разгромом чемпиона Польши. 11:3 – потерпев самое крупное поражение в своей истории, «Гатта Актив» потеряла важные три очка, а «Погонь 04» окончательно застолбила за собой место в первой шестерке.

Чуть позже свой матч в Торуни начали местный одноименный клуб и команда Силезского университета из Катовиц. Важный эпизод в матче произошел на 8-й минуте, когда голкипер «Торуни» Николай Нягу был удален, совершив, по мнению арбитров, фол последней надежды, сбив игрока гостей за пределами штрафной, при выходе один на один. Это позволило тренерском штабу «Торуни» задействовать в полном объеме украинца Николая Морозова, и именно после его удара за 1.04 до перерыва «Торуни» удалось сравнять счет, отыграв мяч, пропущенный в меньшинстве. В самом начале второго тайма герой матча со сборной Испании, лучший бомбардир Экстракласы Марцин Миколаевич забил свой 26-й мяч в сезоне, чем вывел «Торунь» вперед. Однако удержать это минимальное преимущество хозяевам не удалось – удар Камила Кмецика на 39-й минуте привел игру в ничейную гавань.

Еще одна ничья в туре была зафиксирована в Хойницах, где в «красном дерби» «Ред Девилс» за 7 секунд до сирены, благодаря голу Мариуша Казмерчака с пенальти, ушел от поражения в матче с «Ред Дрэгонс». Для «драконов», которые ведут борьбу за место в первой шестерке, эта потеря может стать очень существенной. Ну, а «дьяволы» уже давно с билетом в Первую лигу на следующий сезон, в которой они будут играть под руководством… Анджея Бьянги, главного тренера сборной Польши. Что и говорить, довольно неожиданное назначение.

Какая из двух команд, «МКФ Сольна Място» или «Евромастер», также вылетит в Первую лигу, ответ на этот вопрос получим лишь в заключительном туре. Если исходить из результатов отчетного тура, то покидать Экстракласу нет желания ни у одной, ни у другой. Молодежный клуб футзала из Велички нанес болезненное поражение «Клирексу», у которого одним забитым мячом отметился киевлянин Вадим Иванов. «Евромастера» же из Глогува в калейдоскопичном матче вывезли три очка из Гданьска. В чем калейдоскопичность? К 12-й минуте «Евромастер» выигрывал 4:0, но в течение двух минут 48-ми секунд пропустил трижды. Однако совершить камбек во втором тайме команде Гданьского университета не удалось. Более того, мяч, который установил окончательный счет, в свои ворота забил игрок «AZS UG» Войцех Павицки.

Напомним, что команда, которая займет 11-е место, сразу же лишается места в Экстракласе на следующий сезон. А команде, занявшей 10-е место, предстоят два переходных матча с командой «Констракт» из Любавы. Уже известны базовые даты этих матчей. Первый пройдет 6 или 7 мая на площадке «Констракта», а ответный – 20 или 21 мая на площадке команды из Экстракласы. Кстати, за «Констракт» играют два украинца – это голкипер Владислав Бондаренко и Денис Демешев, однако, согласно решению Польского футбольного союза, в протокол матча они могут быть вписаны оба, но на площадке может быть только один.

Заключительный же матч тура, в котором «Рекорд» принимал «Пяст», и был вторым центральным в туре. В отличие от игры в Щецине, где на площадке была только одна команда, в Бельско-Бялой любители футзала увидели матч достойных соперников. Первый тайм прошел с преимуществом хозяев, однако реально голевых моментов у «рекордистов» было не так много. Единственное же взятие ворот было зафиксировано после дальнего удара Артура Поплавского, и голкипер «Пяста» и, кстати, сборной Польши, Михал Видух в этой ситуации, мягко говоря, свою команду не выручил.

После перерыва «Пяст» перестроился, нередко включал прессинг, и на 27-й минуте Павел Бараньски точно пробил со средней дистанции. А вскоре хозяев ждала еще одна неприятность. Голкипер «Рекорда» Бартоломей Наврат неосмотрительно покинул ворота, выбежав за пределы штрафной, и Пшемыслав Девуцки технично поразил пустую «рамку». Благо для «Рекорда», счет сравнять удалось очень быстро. Будняк с углового сделал заброс, и Поплавски пушечным ударом слета вколотил мяч в ворота. Под занавес матча игра совершенно раскрылась, а самый реальный момент вырвать победу был у «Рекорда». Хозяева в контратаке получили выход «3 в 2», который завершал Романа Вахула, но Видух успел закрыть угол ворот. 2:2 – что называется, боевая ничья, и «Рекорд» за тур до завершения регулярного чемпионата опережает «Гатту Актив» за 6 очков.

Заключительный, 22 тур первой части чемпионата пройдет 22 апреля, когда все матчи будут сыграны в одно время. Так сложилась турнирная ситуация, что в туре нет ни одного «пустого» матча. Поэтому, выделим лишь игры с участием лидеров. «Гатта Актив» на своей площадке сыграет с командой Гданьского университета. «Рекорду» же предстоит выезд в Величку, на матч с Молодежным клубом футзала, для которого на кону будет вопрос, быть или не быть команде в Экстракласе в следующем сезоне.



15-17 апреля. 21 тур