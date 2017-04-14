Рейтинг УЕФА: Украина – пятая, изменения в двадцатке незначительные

Более четырех десятков матчей национальных сборных по футзалу, сыгранных в рамках основного раунда квалификации чемпионата Европы, внесли некоторые изменения в континентальный рейтинг, который будет теперь долгое время оставаться стабильным, ввиду того, что для подавляющего большинства сборных нынешний сезон уже завершился.
А изменения эти оказались незначительными ввиду того, что никаких глобальных сенсаций в отборочном турнире ЧЕ-2018 не произошло. Прямые путевки в Словению получили 7 сборных, которые занимают в европейской футзальной иерархии первые 7 мест. Причем сборные Азербайджана, Украины, Португалии, Казахстана и России набрали максимально возможное количество очков – 9. И лишь Испания и Италии потеряли по два очка, сыграв по разу вничью.
Если говорить о первой двадцатке европейского рейтинга, то наибольший рывок в нем – с 15-го места на 18-е – совершила сборная Польши, которая на своей площадке сыграла вничью 1:1 со сборной Испании. На две позиции поднялась сборная Франции – с 19-го места на 17-е, и это стало возможным за счет того, чтобы французы в своей группе обыграли Словакию 4:1, которая ранее была выше сборной Франции в рейтинге. Соответственно, у сборной Словакии произошло самое существенное понижение в рейтинге – с 15-го места на 19-е.
Что касается недавних соперников сборной Украины по группе C, то все они остались в европейском рейтинге на своих местах: Хорватия восьмая, Бельгия – шестнадцатая, Черногория на 25-м месте.
Ниже вашему вниманию первая двадцатка европейского рейтинга:
1. Испания – 1872
2. Россия – 1762
3. Италия – 1608
4. Португалия – 1582
5. УКРАИНА – 1500
6. Казахстан – 1462
7. Азербайджан – 1445
8. Хорватия – 1427
9. Словения – 1387
10. Сербия – 1362
11. Чехия – 1267
12. Беларусь – 1242
13. Румыния – 1229
14. Нидерланды – 1204
15. Польша – 1193
16. Бельгия – 1186
17. Франция – 1180
18. Венгрия – 1173
19. Словакия – 1164
20. Македония – 1128.
Что касается ближайших планов национальных сборных, то теперь, когда после отборочных турнира стало известно, кто на каком свете находится, лишь у хозяев Евро-2018 сборной Словении есть конкретные планы, связанные с подготовкой к чемпионату Европы. В конце сентября словенцы сыграют два матча со сборной Германии, а в начале декабря – два матча со сборной Португалии.
Анатолий ПОДВОЙСКИЙ
Источник — Sport.ua
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